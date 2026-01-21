Comisión Nacional Anticorrupción alerta sobre intento de usar generadores de Austral

La CNA alerta que se pretende activar maquinaria pese a incumplimientos y un anticipo de $70 millones no recuperado

El caso de los equipos de generación eléctrica adquiridos a la empresa Austral volvió a encender las alertas públicas. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que el Ministerio de Energía busca autorizar el funcionamiento de parte de estos generadores, pese a que la compañía incumplió todas las condiciones contractuales. La operación se da luego de que la firma recibiera un anticipo millonario. El escenario, según la CNA, expone un problema que va más allá de lo técnico.

Austral, una empresa uruguaya, recibió $70 millones como anticipo por la venta de generadores eléctricos. Sin embargo, de acuerdo con la CNA, la compañía no cumplió con lo estipulado en el contrato. A pesar de ello, la cartera de Energía analiza permitir que una parte de los equipos entre en operación. Esta posibilidad genera cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Para la Comisión, la decisión no solo es administrativa, sino política. En su pronunciamiento, el organismo sostiene que “autorizar el funcionamiento de estos generadores implica tolerar un incumplimiento contractual total”. El mensaje apunta directamente a las autoridades responsables de la negociación y del control posterior del contrato. La advertencia busca frenar lo que califican como una irregularidad grave.

Generadores eléctricos y un contrato bajo la lupa

La CNA fue enfática al señalar cuál debería ser el camino a seguir frente a este caso. Según el organismo, lo que corresponde es ejecutar las garantías establecidas en el contrato. También plantea iniciar acciones legales contra Austral por lo que denomina la “venta de chatarra”. El objetivo central, remarcan, es recuperar la totalidad del dinero entregado como anticipo.

En su declaración pública, la Comisión sostiene que “lo único que le corresponde a la ministra Manzano es cobrar las garantías”. A esto suma la exigencia de demandar a la empresa uruguaya y detener cualquier intento de poner en marcha los equipos cuestionados. Para la CNA, permitir su uso sería una señal de protección indebida. El reclamo se dirige tanto a actores locales como externos.

El pronunciamiento también pone énfasis en las responsabilidades internas. La CNA advierte que se debe “dejar de proteger a los responsables locales y externos de esta tropelía”. La frase resume el tono crítico del comunicado y refuerza la idea de que existen decisiones que aún no se han transparentado. El caso, insisten, no puede cerrarse sin consecuencias.

Anticipo millonario y responsabilidad política

Más allá del contrato, el foco se traslada al impacto político del caso. Para la Comisión Nacional Anticorrupción, el manejo del acuerdo con Austral configura un “escenario escandaloso”. La posible entrada en funcionamiento de los generadores es vista como la culminación de una cadena de errores. Errores que, según el organismo, deben ser asumidos públicamente.

“La responsabilidad política de este escenario es ineludible”, sostiene la CNA en su mensaje. El llamado no se limita a recuperar recursos, sino a responder por las decisiones tomadas. La organización subraya que el país no puede normalizar este tipo de prácticas. Menos aún en un sector estratégico como el energético.

El caso de los generadores eléctricos sigue abierto y bajo observación ciudadana. La advertencia de la CNA busca presionar para que se adopten medidas concretas. Mientras tanto, la posibilidad de que los equipos entren en funcionamiento mantiene el debate activo. Un debate marcado por contratos incumplidos, dinero público y decisiones que aún esperan explicación.

