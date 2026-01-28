Asambleísta Patricio Chávez repudia allanamiento irregular en su domicilio

Legisladores escuchan el rechazo de Chávez a las acciones judiciales en su contra.

El asambleísta Patricio Chávez se pronunció este 28 de enero de 2026 tras el operativo liderado por la Fiscalía General del Estado en su domicilio. En una rueda de prensa convocada por la Revolución Ciudadana, el legislador cuestionó la espectacularidad del procedimiento y la vulneración de la privacidad de su familia mediante la difusión de imágenes personales en redes sociales.

Chávez relató que el allanamiento se ejecutó de madrugada con un contingente policial que calificó de desproporcionado, irrumpiendo abruptamente en la vivienda donde descansaban sus hijos. Según el legislador, el despliegue no solo fue innecesario por la magnitud de la fuerza, sino que se prolongó durante varias horas bajo métodos que consideró intimidatorios.

Pese a la naturaleza del operativo, el asambleísta subrayó que no opuso resistencia y colaboró plenamente con las autoridades. “Abrí las puertas de mi casa y les dije que busquen lo que no se les ha perdido”, sentenció Chávez, reafirmando que su postura es de total transparencia y que no teme a las investigaciones, pues, a su criterio, el procedimiento carece de sustento técnico y busca únicamente el impacto mediático.

Denuncia de "morbo" y vulneración del fuero

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la rápida filtración de imágenes personales. Chávez cuestionó que, pese a la reserva de ley y su condición de asambleísta con fuero de corte, fotos suyas en ropa interior circularon en redes sociales a pocos minutos de iniciado el operativo.

"¿Eso es lo que les interesa? ¿El morbo? No pasaron ni cinco minutos y ya estaban las fotos mías en redes. Soy un asambleísta de la República, ¡tengo fuero!", reclamó, comparando la celeridad de este proceso con la inacción en escándalos recientes que involucran a otras figuras políticas.

Retención de pasaportes como "trofeo" de búsqueda

El legislador detalló que, tras cuatro horas de inspección en su vivienda y oficinas sin hallar evidencias incriminatorias, la Fiscalía procedió a retirar los pasaportes de todo su núcleo familiar. Según su testimonio, esta acción fue una orden de última hora ante la falta de resultados en el allanamiento.

"Cuando no encontraron nada, escuché la llamada de la fiscal diciendo: quítale los pasaportes, por lo menos nos llevamos algo. No nos van a amilanar, somos gente decente y aquí estamos dando la cara", sentenció.

