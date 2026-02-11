Piden que Andrés Fantoni explique su patrimonio “sospechoso”

El titular del CPCCS, Andrés Fantoni, aumentó su patrimonio desde que llegó al organismo, según declaraciones en Contraloría

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, incrementó su patrimonio y registra una millonaria suma, según sus declaraciones en Contraloría.

Una serie de dudas han desatado las declaraciones patrimoniales de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los registros, según información de la Contraloría General del Estado (CGE), muestran que el funcionario pasó a acumular una millonaria suma, entre el 2023 y 2025.

EXPRESO accedió a esos registros y reveló el martes que mientras Fantoni declaró en 2021 un patrimonio de 163.639 dólares, cuando laboraba como asesor del Registro Civil, sus bienes ascendieron considerablemente desde que es parte del Consejo de Participación: en 2023 declaró un patrimonio de 963.759 dólares y en 2025 alcanzó una fortuna de 1’250.781 de dólares.

Este Diario solicitó un pronunciamiento a Fantoni y a su actual director de Comunicación, Christian Troya. Este último es hombre cercano al asesor de Daniel Noboa, Fausto Jarrín, y antes laboró como colaborador de la vocal Johanna Verdezoto. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

El incremento patrimonial de Fantoni causa alerta

Desde la sociedad civil, se cuestiona la falta de transparencia del funcionario que tiene a su cargo la toma de decisiones en torno a los concursos de selección de autoridades importantes como el próximo titular de la Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.

“El crecimiento del patrimonio del señor Fantoni debe ser adecuadamente explicado, caso contrario deja dudas y suspicacias. Es un hecho que no puede eludir con el silencio al que normalmente nos tiene acostumbrados”, dice el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves.

Quienes fueron sus compañeros en el organismo y hasta formaron parte de la nueva mayoría que se integró, luego de la remoción de los vocales de la Liga Azul, también instan a que Fantoni aclare la millonaria suma de la que disfruta ahora.

Gonzalo Albán, exconsejero, considera que “al ser parte de la Función de Transparencia, Fantoni debe aclarar el tema de manera oportuna. Ante las alertas emitidas por este medio de comunicación, debería indicar a qué se debe el incremento, antes de esperar que el asunto siga creciendo”, añade.

La exvicepresidenta del CPCCS, Mishelle Calvache, manifiesta que “llama muchísimo la atención” el crecimiento de esos bienes y cree que las dudas impactarán a la imagen del organismo. “Lamentablemente desacredita más a una institución que ha sido golpeada desde varios puntos de vista. Tenemos que estar vigilantes para que no se cometan más ilegalidades que solían darse y ya sabemos cuáles serán las repercusiones”, advierte.

Exasambleísta observa posibles delitos

El exasambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, explica que si Fantoni “no logra justificar su incremento patrimonial, podría estar incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito”. No obstante, precisa que, si hay otro elemento, “como un cometimiento de posible cohecho o concusión, la Fiscalía debería activar una investigación. Estoy sorprendido que haya incrementado su patrimonio tan grandemente, cuando no ha dejado su cargo público”, opina.

Para Albán, el caso de Fantoni es la oportunidad para que la Contraloría active la vigilancia frente a este tipo de instrumentos, como las declaraciones patrimoniales. “Para saber que una autoridad pública se vería beneficiada de aspectos que no necesariamente corresponden a su actividad como servidor público”, indica.

Germán Rodas: El patrimonio ha generado sospechas

Hay una necesidad de que Fantoni explique. Sino lo hace, las sospechas y preocupaciones seguirán creciendo, y no solo le afectarán a él sino al CPCCS porque sabemos que allí se han cambiado de camiseta, de posturas en el voto.

Gonzalo Albán: Fantoni debe dar ejemplo de transparencia

Son los organismos de control quienes deben hacer su trabajo, pero él se debería sincerar como un ejemplo de transparencia. No es cualquier cosa lo que EXPRESO ha compartido, debería tener la atención de la autoridad. El silencio comunica muchísimo.

Mishelle Calvache: Hay temor por inacción de las autoridades

Me preocupa mucho esto del patrimonio, pero me temo que, como está la seguridad jurídica en el país, no pasará nada. La Fiscalía fue puesta por una Judicatura presidida por Mario Godoy y se han archivado tres pedidos de juicio político en su contra.

Jorge Peñafiel: Sospechas por el patrimonio y el salario

Fantoni tendría que identificar las fuentes y el origen de dónde obtuvo ese incremento anormal o sospechoso, porque un funcionario no puede tener otra actividad a excepción de la docencia, a menos que hubiera ganado la lotería.

Proceso. La oposición trató de iniciar un juicio político contra Fantoni y los demás consejeros de Participación, pero el partido de Gobierno, ADN, lo bloqueó.

