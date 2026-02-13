Periodistas y medios exigen derogar reglas para acceso a cobertura de las FF.AA.

Más de 50 periodistas sostienen que los lineamientos vulneran la libertad de expresión

Organizaciones de periodistas y trabajadores de la comunicación solicitaron la derogatoria de los lineamientos de acreditación y acceso a la prensa de las FF.AA.

Organizaciones de periodistas y trabajadores de la comunicación solicitaron este viernes 13 de febrero la derogatoria de los lineamientos de acreditación y acceso a la prensa emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al considerar que las disposiciones vulneran la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión al incluir criterios basados en la línea editorial de los medios.

Evaluación editorial: el punto más cuestionado

El documento titulado “Lineamientos para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas” trasciende los criterios usuales de seguridad o logística y establece parámetros de evaluación sobre la línea editorial de los medios, su cobertura previa sobre las FF.AA. y su “postura institucional”.

Según los firmantes, este diseño permitiría excluir a medios catalogados como “contrarios” o “perjudiciales” para la imagen militar, lo que advierten constituye una forma de control ideológico sobre el acceso a la información pública.

La libertad de prensa en América Latina enfrenta un deterioro acelerado debido a asesinatos, agresiones y mecanismos de censura. Cortesía

Un sistema de puntajes y afinidades

El pronunciamiento detalla que el esquema incorpora una matriz de puntuación para declarar un medio como “apto” o “no apto”, junto con una clasificación que distingue entre medios “afines, neutrales o críticos”. Entre los indicadores considerados aparecen:

Porcentaje de cobertura positiva”

Respeto al mensaje institucional”

Validación indirecta”

Posibilidad de “inclusión selectiva” de medios no afines

Para las organizaciones y ONGs, este mecanismo abre la puerta a la discrecionalidad, ya que el acceso dependería de valoraciones institucionales de la crítica —y no de criterios objetivos—, convirtiéndose en una modalidad de censura previa e indirecta.

“No se impide publicar, pero sí preguntar”

Los colectivos enfatizan que este tipo de restricciones no impiden que los medios difundan información, pero sí deciden quién puede asistir, cuestionar, verificar o contrastar en eventos oficiales. Esa práctica, sostienen, altera la esencia del trabajo periodístico y distorsiona la fiscalización pública, especialmente en instituciones que deben transparencia por su rol estratégico.

Si bien reconocen la necesidad de orden y seguridad en eventos militares, las organizaciones rechazan que la acreditación se utilice como premio o castigo editorial. Afirman que la cobertura de asuntos públicos —incluidas las actividades de las Fuerzas Armadas— debe regirse por normas:

Objetivas

Transparentes

No discriminatorias

Verificables

Demandas concretas de los colectivos

Derogatoria inmediata de los lineamientos y sus sistemas de evaluación. Garantía pública de que estos criterios no serán utilizados en acreditaciones futuras. Creación de un nuevo protocolo basado únicamente en factores técnicos: logística, cupos, seguridad, identificación y áreas restringidas justificadas. Protección contra la discriminación editorial, sin evaluaciones sobre contenidos previos.

El apoyo del Azuay y el respaldo jurídico

La Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Azuay (TMCA) se sumó a la crítica, recordando que la Constitución garantiza la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Asimismo, citó tratados internacionales como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben la censura previa y las restricciones indirectas.

La organización también invocó estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual advierte que condicionar el acceso a información pública por razones editoriales constituye una restricción incompatible con una sociedad democrática.

La TMCA y las demás organizaciones exhortaron al Comando Conjunto a dejar sin efecto los lineamientos y a adoptar un sistema de acreditación neutral, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales, en coherencia con la Constitución y los compromisos internacionales del Ecuador.

SIP expresa su preocupación por lineamientos de las FF.AA.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación ante los lineamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador para regular la acreditación y el acceso de medios y periodistas a sus actividades oficiales. Según la organización, estas disposiciones podrían instaurar un mecanismo de control y exclusión de la prensa. La implementación de estas normas ocurre en el marco del Conflicto Armado No Internacional declarado por el Gobierno.

Según la SIP, los lineamientos establecen “criterios técnicos previamente definidos” para autorizar o negar acreditaciones. Entre ellos constan la evaluación de la línea editorial de cada medio y su tratamiento histórico respecto a las Fuerzas Armadas. También se consideraría la supuesta afinidad con la misión y valores institucionales.

Ecuador 🇪🇨| Que las Fuerzas Armadas excluyan de la cobertura a medios de comunicación o periodistas por su “posición contraria” o “perjudicial para la imagen” de la institución ataca la libertad de expresión e información. 1/2 https://t.co/vdlRjkrsmr — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) February 10, 2026

