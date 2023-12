En Pelileo, miles de ciudadanos buscan desalojar a migrantes

La advertencia de la Federación de Juntas del Campesinado se está cumpliendo en Pelileo. Ellos dieron 72 horas de plazo para que todo dueño de vivienda desaloje a personas extranjeras que habitan en sus casas, y muchos comenzaron a acatar esa ‘orden’.

Lijohán López, representante de Migrantes Sin Fronteras en Pelileo, contó que desde la noche del martes 5, en que se hizo la marcha de la paz, los organizadores han pedido el desalojo a varios venezolanos.

“A dos jóvenes los echaron la noche del miércoles. No les permitieron ni pasar la noche y tuvieron que ir donde unos amigos. A otra chica le dieron plazo hasta el sábado para que deje la habitación. No importa si son buenos, a todos nos están catalogando por igual”, expresó López. Yuxeina Peroza es una de las afectadas. Ella contó que la noche del martes la dueña de casa la sacó de la habitación, sin importarle que estaba con sus dos niñas de 7 y 2 años.

Asegura que tuvo que pedirle posada a un amigo que vive en la misma vivienda, pero la dueña le puso condiciones y solo hasta el sábado le permitía la estadía. “Mi autoestima está por los suelos. Vendía arepas en el Mercado Mayorista, pero ya no salgo. Me voy a regresar a mi país. Aquí ya no me siento segura. Estoy vendiendo todas las cosas que tenía para reunir para el pasaje”, contó la migrante.

Cristina Pilataxi, quien es dueña de una casa de alquiler en el barrio El Oriente, aseguró que ella alquila a una familia de cuatro personas extranjeras y que no los desalojará porque no tiene motivos para hacerlo. “Es verdad, muchas personas malas han llegado al cantón y al país, pero no podemos juzgarlos a todos. Debemos estar vigilantes sí, y a quienes no están haciendo nada provechoso, sean de cualquier lugar, echarlos del cantón. Pero también hay gente buena que trabaja mucho y hay que apoyarlos”, mencionó la habitante.

María Augusta Llerena, del Consejo de Protección de Derechos de Pelileo, mencionó que están conversando con la Defensoría del Pueblo para actuar de acuerdo con los casos de violencia en los desalojos que se presenten y emitiendo las medidas de protección, según lo amerite.

También esperan tener acercamientos con los representantes de la ACNUR, agencia de la ONU que ayuda a personas refugiadas y migrantes, y con los representantes de la Federación de la Junta del Campesinado

