Pagos del IESS a sus acreedores con activos; idea factible pero poco acogida

Los prestadores externos de salud son uno de los principales acreedores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Su deuda se incrementa cada día por la falta de recursos que dice tener la institución. De allí que la iniciativa del seguro social de honrar parte de ese monto con activos como bienes e inmuebles genera un debate sobre su factibilidad y conveniencia.

“Y para pagarles a los prestadores, pues también tenemos una deuda importante con los prestadores, también estamos analizando la posibilidad de pagarles con activos parte de la deuda”, expresó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en una entrevista televisiva de enero pasado, reseñada por EXPRESO.

Una propuesta que, desde el punto de vista legal, es totalmente factible, según señala Miguel Macías Carmigniani, abogado especialista en temas societarios y corporativos. A su criterio, allí lo que cabe es un acuerdo tripartito entre el Estado (representado por la empresa Inmobiliar, que maneja bienes estatales inactivos), el IESS y los prestadores interesados.

“Es una forma de cobrar, aunque sea en partes”, alega el jurista, también especializado en mediación y arbitraje.

Una protesta de la asociación de centros de diálisis al pie de la Caja del Seguro, en el centro de Guayaquil. Cortesía

Sin embargo, la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud (Anpes) la rechaza por ‘incoherente’. “Ningún proveedor me va a decir: ‘Sí, por la deuda que tienes conmigo te voy a aceptar un edificio’. Y todos sabemos que la mayoría de propiedades del Seguro Social son decrépitas, que si las están canjeando por una deuda es porque no tienen uso”, argumenta su presidente, César Serrano.

Agrega que el problema principal que ellos tienen por la deuda del IESS es la falta de liquidez para salarios e insumos. Y que no le pueden decir a su personal que esperen a que vendan el activo con que les pagaron.

Macías no ve necesario llegar a la venta. Indica que el IESS tiene bienes cuyo precio podría ser cubierto por las acreencias sumadas de varios prestadores pequeños. Por ejemplo, un edificio avaluado en 2 millones de dólares. Luego estos pueden formar una compañía para administrarlo y dividirse las acciones.

Serrano asegura que ha conversado con una veintena de colegas y el rechazo a esa idea es unánime. Se refiere a los de primer y segundo nivel, que dan atención médica ambulatoria. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que algún prestador externo más grande o de tercer nivel, como los que atienden especialidades más complejas, sí esté dispuesto a recibir ese pago.

Acreedores. Los centros de diálisis son uno de los grupos de prestadores externos a los que les debe el IESS. Nelson Tubay

Los 340 prestadores externos son heterogéneos en tamaños y especialidades. Los que atienden casos más complejos, como las enfermedades oncológicas o catastróficas, han tenido prioridad en los pagos, según las autoridades del IESS.

En total, la red estima que la deuda supera los 1.000 millones de dólares y afirma que no han recibido abonos en año y medio. Y que el IESS ni siquiera les ha permitido subir la información de las atenciones médicas brindadas desde julio de 2023 en adelante.

Al respecto, Macías explica que la otra opción que tienen los prestadores es demandar al IESS, con la ventaja de que estos procesos son de una sola instancia, sin apelación. Pero también reitera la frase de que “un mal acuerdo siempre es mejor que un buen juicio”.

La cifra 350 millones de dólares al año por atención médica ambulatoria es el promedio que factura el gremio de prestadores externos de salud al IESS

El doctor César Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud (ANPES). Nelson Tubay

El pedido del gremio: auditorías más rápidas y presupuesto para pagos

El pedido del gremio de prestadores externos es que las auditorías a las planillas por la atención médica brindada a los asegurados se hagan de manera más rápida y eficaz. Que, conforme a la normativa vigente, les paguen lo que corresponde de manera automática si el prestador tiene menos del 6 % de observaciones en sus facturas en los últimos seis meses. “Y que el IESS asigne el presupuesto para pagar”, enfatiza su titular, César Serrano.

“El IESS no puede excusarse argumentando que no paga porque no ha auditado. Hay un precepto jurídico que establece que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o culpa”, advierte al respecto el abogado Miguel Macías.

Efectos indirectos: 70.000 familias afectadas por el impago

Hay afectados indirectos. La prolongada falta de pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los prestadores externos de salud ocasiona que estos a su vez sea vean obligados a paralizar los pagos a sus proveedores y tengan complicaciones para cancelar los roles de su personal.

El grupo dice estar “ahogado” y “sobreviviendo” por la deuda que tiene con ellos el IESS, que tras varios años de constantes demoras y trabas en los pagos, ha dejado de entregarles abonos desde hace un año y medio.

Este sector dedicado a la prestación de servicios médicos afirma que son 340 entidades que dan empleo directo a 70.000 mil personas o familias, pues se trata en su mayoría de jefes de hogar o que aportan al presupuesto familiar.

“El IESS ha cortado la cadena de pagos”, afirman, porque no les paga a los prestadores. Estos tampoco pueden pagar a sus empleados y proveedores, que asimismo no pueden cancelar sus deudas.

