¿Esta es la vía segura para rescatar Ecuador de los brazos del crimen organizado?

El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) le ha dado el tratamiento que merece a esta medida, porque esta amenaza que hoy enfrenta el país no proviene de delincuencia común, es de terroristas. Todo lo que se ve, esos cuadros de horror, no se pueden resolver solo con la Policía; debe ser tratado como lo que es, como terrorismo. Porque esto que está pasando paraliza a la población, la sujeta al miedo y afecta a la soberanía nacional. Y la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es velar por ella, por la soberanía del país.

¿Entonces esto es un revés? Las Fuerzas Armadas toman ‘la sartén por el mango’ y la Policía será de apoyo...

No, esto no se trata de quien subordina a nadie. Policía Nacional y Fuerzas Armadas cumplirán sus funciones constitucionales de una manera coordinada, dentro de planes debidamente trazados, en los que se establece quién hace qué, bajo qué medios y con base en qué. Esto no se trata de quién toma el control ni cada quien por su lado. No es así.

¿Esto da luz verde para que las Fuerzas Armadas usen sus armas contra el terrorismo?

Hay que dejar claro que no es de tirar a matar. Todo está regulado, inclusive en el derecho internacional. Eso se llama reglas de enfrentamientos. Igual que hay el uso progresivo de la fuerza, para que la Policía pueda actuar contra el delito común; asimismo, cuando hay una amenaza con armamento sofisticado y los criminales intentan atacar a nuestras fuerzas del orden, es obvio que hay que usar las armas letales.

¿Las tropas están preparadas para hacerle frente al terrorismo? Con equipos, armamentos y físicamente...

La estrategia tiene tres pilares, el primero es el objetivo, el segundo son los medios; porque no se le puede dar a alguien una misión sin dar los medios; esto aplica en todo tipo de estrategias. Y lo más importante, es el modo que se emplea para llegar al objetivo.

¿Entonces sí tienen las tropas y los equipos necesarios?

Una vez que se establece lo que se va a hacer, se tienen que entregar los recursos. Eso es responsabilidad del Estado, porque si no es así, todo quedaría en el aire. Hay tres cosas que no pueden faltar: objetivos claros, medios suficientes y un plan bien diseñado. Si no hay una de las tres, no hay objetivo.

¿Habrá una unidad especializada en las Fuerzas Armadas para evaluar, planificar y accionar contra el terrorismo?

El antiterrorismo es mucho más que solamente una operación militar o una táctica para reprimir al crimen organizado. Es una apolítica de Estado y estrategias que se expresan en operaciones. Las Fuerzas Armadas, ahora que están claramente establecidas, ya están trabajando para dar respuestas satisfactorias usando los medios de planificación que son universales. Tenemos un equipo muy capacitado. Es mucho más que militarizar el país.

El Cosepe declaró al terrorismo como amenaza a la soberanía del país, ¿qué pasó con las bandas delictivas?

Cuando se tipifica un delito en el Derecho Penal, se califica la acción, no la persona o al grupo. Lo lógico era tipificar la acción, y cualquiera que cometa esa acción, sea organización nacional o internacional, o una sola persona, es un terrorista.

Este Diario recibió un listado de ocho bandas por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaradas como bandas terroristas.

¿Es este un gran paso?

Sí, y me parece rescatable haber visto a todas las funciones del Estado, excepto al representante del Consejo de la Judicatura, que faltó por alguna razón, respaldando esta decisión. Nadie dudó por la seguridad del país. La seguridad debe quedar al margen de las diferencias o banderas políticas.