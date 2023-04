El Gobierno ha anunciado, este martes 25 de abril, que Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Quito y exasambleísta por Pichincha, será el nuevo consejero para la seguridad nacional.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que Moncayo será posesionado en una ceremonia este miércoles 26 de abril en Carondelet. Moncayo, quien también es un general en servicio pasivo, ocupará el puesto de asesor de seguridad en medio de un contexto de aumento de la inseguridad y la violencia en el país.

Además, se informó que el general en servicio pasivo Wagner Bravo reemplazará a Diego Ordóñez como secretario de seguridad pública y del Estado. Ordóñez renunció al cargo el 12 de abril en medio del aumento de la criminalidad en el país.

El anuncio de los nuevos nombramientos se realizó a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

PACO MONCAYO SOBRE INSEGURIDAD EN UNA ENTREVISTA CON EXPRESO

- ¿Por qué la ciudad está sumida en la inseguridad?

- Fueron soberbios. Nosotros trajimos expertos internacionales, pero luego decidieron que la seguridad no es competencia del alcalde y un alcalde no puede decir ese no es mi problema. La siguiente alcaldía con el socialismo del siglo XXI (administración de Barrera) creyó tener la receta correcta y desarticuló lo anterior.

- ¿Las ordenanzas de prohibición de armas blancas y regulación de motocicletas han funcionado?

- No saben qué hacer para decir que están haciendo. No se contradice, pero debe haber una política nacional de seguridad en la que todos los niveles de gobierno trabajen coordinadamente. Son medidas parche.

- ¿Se contraponen al último decreto de Guillermo Lasso?

- No y tampoco el decreto va a cambiar la situación de inseguridad. Puede ser un paliativo.

- Hace 14 años se podía portar armas ¿Hubo más violencia?

- En esa época la violencia era distinta. Se lidiaba con delincuencia común que pudo funcionar como disuasivo, pero ahora son verdaderos carteles. Son ejércitos con armas sofisticadas. Yo he manejado armas desde los 16 años, pero yo no me siento en capacidad de enfrentarme a un delincuente que no tiene nada que perder.