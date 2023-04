Wagner Bravo se integrará al frente de seguridad del Régimen de Guillermo Lasso. Lo hará como secretario de Seguridad Pública del Estado. Será posesionado en su cargo en Carondelet a las 10:30 del miércoles 26 de abril.

¿Quién es Wagner Bravo?

Wagner Bravo nació en Ambato, capital de Tungurahua, en 1958. Se educó en la escuela de los hermanos Lasallanos en El Cebollar, Quito. El 4 de octubre de 1971 comenzó su carrera en el Ejército, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.

Fue combatiente del Cenepa, guerra contra Perú en 1995. Estuvo en la brigada de Fuerzas Especiales, la élite militar.

"Debemos comprender que somos la generación de la victoria", dijo Bravo en una entrevista con EXPRESO. "En enero de 1995, bajo la frase: “Ni un paso atrás”, del extinto presidente Sixto Durán Ballén, estuvo el país en pie, apoyando la decisión del mandatario y de las Fuerzas Armadas. Y eso debe dar una pauta a la nueva generación para enfrentar lo que estamos viviendo y así derrotar al terrorismo urbano y al crimen organizado. Ahora nos estamos viendo como gente pasiva, lo que es aprovechado por los delincuentes", señaló.

Sobre cómo combatir el crimen organizado, dijo: "Al terror no se lo debería combatir con la fuerza sino con el rigor de la ley. No solo depende de las Fuerzas Armadas o de la Policía, sino del Estado. ¿Y quiénes lo conformamos? Pues los 18 millones de ecuatorianos. El presidente de la República (Guillermo Lasso) tiene que crear ya una política pública clara que decante a que todos tengamos la prioridad de vencer al crimen organizado. Hay ideas de muchas personas, pero no hay algo conciso aún", concluyó.

El general Paco Moncayo será el consejero de Gobierno para la seguridad. También será posesionado el 26 de abril.