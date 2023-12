Un paciente del IESS derivado ha sido rechazado por cinco clínicas

Aunque el IESS tiene convenios con las clínicas de especialidades o de tercer nivel para la atención de cuadros médicos complejos, un asegurado expone su hoja de transferencia a cinco clínicas de Guayaquil, con el respectivo rechazo de cada una. Su familia se pregunta si es por falta de capacidad de esos centros o por la deuda del IESS. Este Diario publica otro grupo de reclamos compartidos a nuestra campaña 'En defensa del afiliado'. .

Un caso médico derivado a cinco clínicas y todas lo han rechazado

A mi padre le hicieron una intervención en agosto y casi pierde la vida por una peritonitis. Lo derivaron a la clínica San Francisco, donde, gracias a Dios, salió bien. Ahora le deben cerrar la ileostomía que le hicieron y una cirugía de reconexión del intestino. Las derivaciones se han dado varias veces, pero nada. La clínica Calderón lo rechazó porque alegó falta de equipamiento; después lo derivaron a la clínica Santa María y pasó lo mismo. Fuimos a la Subdirección y ahí nos derivaron a la clínica Panamericana; y de allí al final otra vez lo derivaron a la clínica San Francisco, donde nos pidieron una nueva tirilla, que es como la ficha para poder aceptarlo, pero en el IESS decían que no podían darnos eso nuevo. Entonces lo rechazaron y nos dieron el pase a la clínica Alcívar, donde también lo rechazaron. Nosotros ya no sabemos qué más hacer porque ningún hospital quiere atenderlo. Mi papá está mal psicológicamente, es una persona de edad y no puede moverse, y también porque no pueden solucionarle su caso. No sabemos si las clínicas lo rechazan por falta de capacidad o porque no les paga el IESS. Ayúdennos, por favor.

RESPUESTA: La Dirección Provincial revisa el caso y brindará una respuesta al usuario.

Le posponen sin fecha la cirugía de cadera

Buenos días, señores de Diario EXPRESO. Recurro a ustedes para obtener una respuesta del IESS con respecto a la falta de prótesis de caderas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mi cirugía estaba programada para el 4 de diciembre de este año, pero el traumatólogo me comunicó que no hay prótesis de cadera y que él no sabe cuándo llegarían porque ni siquiera existe el trámite para comprarlas. Esperando se agilice el trámite de compra, ya que dependo de esa prótesis para mejorar mi calidad de vida.

RESPUESTA: La Coordinación de Traumatología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo se comunicó con el paciente, a fin de brindar solución al caso.

Un afiliado voluntario pide facilidades para pagar su deuda

Soy artesano calificado y hace unos años me incluí al IESS voluntariamente. Dejé por un tiempo de aportar por problemas familiares. Me quedé a cargo de mis tres hijos y cómo artesano no se gana mucho. La deuda es como de mil dólares, yo no rechazo y la pagaría. Lo que pasa es que me quieren cobrar casi 3.000 dólares por los intereses más los honorarios del abogado que me ha enjuiciado. Parece que no saben la situación del país y me quieren embargar mi taller. El asunto es que el mismo día me envían las resoluciones que tomaron, sin darme el derecho a defenderme. Quiero pagar, pero poco a poco y ponerme al día.

RESPUESTA: La Dirección Nacional de Gestión de Recaudación y Cartera se apega a lo que establece el artículo 100 de la Ley de Seguridad Social (que se refiere a la prohibición de exoneración de intereses y multas). Es oportuno recordar que el afiliado puede acogerse a lo que establece el artículo 91 de la Ley de Seguridad Social, que se refiere al convenio de purga de mora patronal que le permite al deudor o empleador, acogerse a las facilidades de pago, en los plazos y condiciones que mejor convengan a la institución y al deudor, evitando la aplicación de medidas cautelares.

Diez meses en espera del pago de subsidio por maternidad

Buenos días. Como asegurada y aportante del IESS desde 2016, solicito me ayuden con el pago del subsidio de maternidad que me corresponde. Mi hija nació el 1 de febrero de 2023, realizamos el ingreso de los documentos el 7 de febrero en el Hospital del Día Norte Tarqui y nos comentaron que en marzo ya se vería reflejado el permiso de maternidad. Esa fue la primera falla del IESS, porque el permiso lo validan recién el 10 de mayo, cuando yo ya estaba trabajando de nuevo. De ahí hemos solicitado el pago del subsidio en reiteradas ocasiones. Ya mi hija va a cumplir 10 meses y no he recibido el pago. Sin embargo, ellos sí cobran mis aportaciones.

RESPUESTA: La Coordinación Provincial de Salud del Guayas revisó el caso e informa que el registro se realizó en mayo 2023, así también verificó que el empleador se encuentra en mora, razón por la cual no se puede pagar el subsidio. La Coordinación remitió un requerimiento funcional al área de Subsidios de la Dirección Nacional de Salud para solventar el caso.

Más de un año esperando que operen a su madre

Llevo más de un año intentando que operen a mi mamita. Comenzamos el trámite en septiembre de 2022 y la derivaron al hospital San Francisco del IESS, de Quito, y no tengo respuesta. Se suponía que le iban a operar el 30 de noviembre, es una histerectomía, pero me llamaron a informar que nuevamente la cirugía quedó suspendida porque supuestamente el médico se va de vacaciones y que por los cortes de luz tampoco la pueden atender. Sinceramente, ya no sé qué hacer. Mi mamita es una persona de 67 años y con 70 % de discapacidad. Se sigue agravando y me preocupa mucho. Por favor, si pueden ayudarme.

RESPUESTA: La Dirección Médica del Hospital General San Francisco estableció contacto con la paciente para solventar el caso.

