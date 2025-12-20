Operativo Pandora en Guayaquil: droga, contrabando y controles migratorios en centro

El despliegue se concentró en sectores identificados como críticos. Aquí los detalles de la operación

Un operativo de seguridad se desplegó este 19 de diciembre en el centro de Guayaquil como parte de las acciones para reforzar el control territorial y debilitar las economías ilegales asociadas al crimen organizado. La intervención, denominada Operativo Pandora, contó con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg, y articuló a varias instituciones del Estado.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional y la Subsecretaría de Migración, con apoyo de la Gobernación del Guayas y la Intendencia. El despliegue se concentró en sectores identificados como críticos, a partir de análisis de los índices de violencia y criminalidad en la Zona 8.

Como resultado de los controles, 31 personas fueron retenidas para verificación, entre ellas 21 hombres y 10 mujeres. Seis ciudadanos fueron aprehendidos por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

Como resultado de los controles, 31 personas fueron retenidas para verificación. Cortesía

El operativo incluyó controles vehiculares

Además, durante los operativos se ubicó a una persona requerida por Interpol con alerta amarilla, quien figuraba como desaparecida en registros de 2025. En el ámbito migratorio y de control de establecimientos, las autoridades revisaron a 174 personas e intervinieron 20 hoteles. Tres locales fueron clausurados por incumplir la normativa vigente.

El operativo incluyó controles vehiculares. En total, se inspeccionaron 46 automotores, de los cuales dos fueron retenidos por ocultar placas. De igual manera, de 40 motocicletas revisadas, dos fueron retenidas por la misma infracción.

Durante las acciones se incautaron dos teléfonos móviles y se decomisaron sustancias ilícitas, entre ellas 30 gramos de marihuana, 40 sobres de cocaína, 50 fundas de marihuana y 70 dosis de heroína. También se confiscaron 70 paquetes de cigarrillos de contrabando.

🚨 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀: 𝐃𝐑𝐎𝐆𝐀, 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐘 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐆𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐘𝐀𝐐𝐔𝐈𝐋



📍 Guayaquil | Con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg, junto a la Policía Nacional y la… pic.twitter.com/afvZafnqZF — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) December 20, 2025

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones buscan frenar la expansión de grupos delictivos que operan mediante economías ilegales en zonas estratégicas de la ciudad. El operativo se apoyó, además, en información proporcionada por la ciudadanía a través de canales confidenciales, lo que permitió focalizar los controles en puntos considerados de mayor riesgo.

