Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El operativo refuerza el control territorial y debilitar las economías ilegales asociadas al crimen organizado.
El operativo refuerza el control territorial y debilitar las economías ilegales asociadas al crimen organizado.Cortesía

Operativo Pandora en Guayaquil: droga, contrabando y controles migratorios en centro

El despliegue se concentró en sectores identificados como críticos. Aquí los detalles de la operación

Un operativo de seguridad se desplegó este 19 de diciembre en el centro de Guayaquil como parte de las acciones para reforzar el control territorial y debilitar las economías ilegales asociadas al crimen organizado. La intervención, denominada Operativo Pandora, contó con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg, y articuló a varias instituciones del Estado.

(Te puede interesar: Crimen en Guayas: operativo policial deja 14 detenidos y armas incautadas)

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional y la Subsecretaría de Migración, con apoyo de la Gobernación del Guayas y la Intendencia. El despliegue se concentró en sectores identificados como críticos, a partir de análisis de los índices de violencia y criminalidad en la Zona 8.

Como resultado de los controles, 31 personas fueron retenidas para verificación, entre ellas 21 hombres y 10 mujeres. Seis ciudadanos fueron aprehendidos por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. 

RELACIONADAS
Como resultado de los controles, 31 personas fueron retenidas para verificación
Como resultado de los controles, 31 personas fueron retenidas para verificación.Cortesía

El operativo incluyó controles vehiculares

Además, durante los operativos se ubicó a una persona requerida por Interpol con alerta amarilla, quien figuraba como desaparecida en registros de 2025. En el ámbito migratorio y de control de establecimientos, las autoridades revisaron a 174 personas e intervinieron 20 hoteles. Tres locales fueron clausurados por incumplir la normativa vigente.

(Sigue leyendo: Capturan a alias ‘Albertito’, militar activo y cabecilla operativo de Los Choneros)

ALCALDESA NO LLEGO A R (8616311)

Detienen a funcionaria de Fiscalía de Los Ríos por presuntos vínculos con Los Lobos

Leer más

El operativo incluyó controles vehiculares. En total, se inspeccionaron 46 automotores, de los cuales dos fueron retenidos por ocultar placas. De igual manera, de 40 motocicletas revisadas, dos fueron retenidas por la misma infracción.

Durante las acciones se incautaron dos teléfonos móviles y se decomisaron sustancias ilícitas, entre ellas 30 gramos de marihuana, 40 sobres de cocaína, 50 fundas de marihuana y 70 dosis de heroína. También se confiscaron 70 paquetes de cigarrillos de contrabando.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones buscan frenar la expansión de grupos delictivos que operan mediante economías ilegales en zonas estratégicas de la ciudad. El operativo se apoyó, además, en información proporcionada por la ciudadanía a través de canales confidenciales, lo que permitió focalizar los controles en puntos considerados de mayor riesgo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caos vehicular en vía al PAN por choque de vehículos pesados: Aguiñaga se pronuncia

  2. Más de 50 kilos de pirotecnia decomisados en operativos en Quito

  3. El Chigualo en Navidad mezcla nacimiento y amorfinos

  4. Operativo Pandora en Guayaquil: droga, contrabando y controles migratorios en centro

  5. El fusarium llega a Ecuador: lecciones de Colombia y Perú para contener el hongo

LO MÁS VISTO

  1. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  2. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  3. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

  4. Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de diciembre

Te recomendamos