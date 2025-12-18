Crimen en Guayas: operativo policial deja 14 detenidos y armas incautadas

La operación Apolo 14.0 se realizó entre la noche del 17 y la madrugada del 18 en el distrito Salitre

La Policía Nacional ejecutó la operación Apolo 14.0 entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de diciembre de 2025 en el distrito Salitre, provincia de Guayas, como parte de acciones investigativas y operativas orientadas a debilitar el accionar de dos grupos armados organizados que operaban en la zona.

Durante el operativo, los agentes realizaron allanamientos simultáneos en varios inmuebles ubicados en sectores estratégicos del distrito, lo que permitió la aprehensión de 14 personas, presuntamente vinculadas a delitos como tenencia y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y receptación.

De acuerdo con la información policial, entre los detenidos constan ciudadanos que registran antecedentes penales por delitos relacionados con armas de fuego, robo de vehículos y motocicletas, así como por tráfico de drogas. Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Objetos incautados en operación Apolo 14.0

Como resultado del operativo, la Policía incautó 18 armas de fuego, entre fusiles, pistolas, revólveres y escopetas, además de 218 cartuchos y 76 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. También se decomisaron 18 radios de comunicación y seis teléfonos móviles, presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas.

En el ámbito vehicular, las autoridades informaron la recuperación de dos vehículos y tres motocicletas, así como la retención de seis motocicletas y la aprehensión de un vehículo con fines investigativos.

La Policía Nacional señaló que la operación Apolo 14.0 forma parte de las estrategias de seguridad desplegadas en la provincia de Guayas para contener la violencia, combatir el crimen organizado y recuperar el control en sectores identificados como prioritarios.

