Una operación militar de vigilancia y control fronterizo dejó como resultado dos personas abatidas
Cortesía

Operativo en frontera deja 2 supuestos disidentes muertos y material bélico incautado

Las acciones se desarrollaron en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita

Una operación militar de vigilancia y control fronterizo dejó como resultado dos personas abatidas y la incautación de armamento y municiones en sectores rurales de la frontera norte del país. El operativo fue ejecutado por unidades del Ejército Ecuatoriano, adscritas a la Cuarta División de Ejército Amazonas, con base en información de inteligencia militar.

(Te invitamos a leer: ¿Qué estrategias aplicarán Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad en frontera?)

Las acciones se desarrollaron en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, donde los efectivos realizaban labores de control territorial y protección de fronteras. Durante el patrullaje, el personal militar detectó la presencia de individuos armados, presuntamente vinculados a grupos armados disidentes.

Según la información disponible, al percatarse de la presencia militar, los sujetos abrieron fuego contra los uniformados, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Los soldados respondieron al ataque en uso legítimo de la fuerza, como resultado de lo cual dos personas murieron en el lugar.

Los militares incautaron material bélico

Los cuerpos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales y periciales correspondientes. No se reportaron bajas ni heridos entre el personal militar.

(Sigue leyendo: Seguridad en frontera y minería ilegal marcaron agenda en encuentro Ecuador-Perú)

Integrantes de la disidencia Comando del Sur se expanden en la frontera norte de Ecuador.

Expansión silenciosa de las disidencias en la frontera norte: alerta crece en Ecuador

Tras el enfrentamiento, las unidades desplegadas iniciaron rastrillajes en la zona con el objetivo de ubicar a otros posibles integrantes de grupos armados irregulares que operarían en el sector.

Durante la intervención, los militares incautaron material bélico, entre el que constan dos fusiles tipo AR-15, ocho alimentadoras, cerca de 500 municiones calibre 5.56 milímetros, cinco granadas de mano, dos chalecos tácticos, así como distintivos e insignias que harían referencia a la presunta Compañía “Raúl Reyes” del Frente 48 de la extinta FARC-EP.

