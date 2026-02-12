Operativo Apolo 6 deja 21 detenidos y armas incautadas en seis distritos

La Policía Nacional llevó a cabo el operativo Apolo 6, en el marco de la Estrategia Operacional 3D

La madrugada del 12 de febrero de 2026, la Policía Nacional llevó a cabo el operativo Apolo 6, en el marco de la Estrategia Operacional 3D, orientada a intervenir sectores focalizados con altos índices de criminalidad.

Las acciones se ejecutaron de manera simultánea en los distritos Esteros, Durán, Sur, Portete, Modelo y Nueva Prosperina, con el objetivo de desarticular actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, robo y tráfico de material explosivo.

De acuerdo con la institución, las intervenciones estuvieron dirigidas a afectar a varias organizaciones delictivas: Lobos, Águilas, Lagartos, Tiguerones Fénix y Tiguerones Igualitos, todas vinculadas a delitos de alto impacto y con presencia operativa en estos sectores.

Las acciones policiales incluyeron labores investigativas, técnicas de inteligencia y allanamientos focalizados en zonas consideradas prioritarias. Los operativos se orientaron principalmente a contrarrestar el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, así como la tenencia de explosivos, municiones, combustible y el robo en sus distintas modalidades.

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila Maldonado, destacó que parte de los resultados obtenidos en los operativos Apolo responde al incremento de información proporcionada por la ciudadanía mediante los códigos QR distribuidos a escala nacional.

“El desarrollo de los operativos Apolo se sustenta hoy en la valiosa información que nuestra ciudadanía está entregando gracias a la masificación de los códigos QR. Esto nos está dando resultados, y la gente ha perdido el miedo a denunciar”, afirmó.

Resultados del operativo

Como resultado de estas intervenciones coordinadas, se informó la aprehensión de 21 personas, entre ellas cuatro adolescentes. Tres de los detenidos registran antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo.

21 personas (incluidos 4 adolescentes)

Indicios incautados

07 armas de fuego

06 alimentadoras

57 cartuchos de distintos calibres

114 dosis de sustancias sujetas a fiscalización

05 fundas con sustancias sujetas a fiscalización

16 teléfonos móviles

04 vehículos retenidos y recuperados

18 motocicletas retenidas y recuperadas

600 galones de combustible

35 canecas de gasolina

250 paquetes de cigarrillos

200 aires acondicionados recuperados

02 computadoras portátiles

La modalidad para denunciar delitos

El general Dávila subrayó que los datos que se reciben a través de esta modalidad son confidenciales y reservados, e invitó a la población a continuar colaborando con la Policía Nacional. “Esta información nos permite ejecutar megaoperativos como este y alcanzar los resultados que presentamos”, señaló.

Según el comandante, a nivel nacional se han implementado más de 8.000 códigos QR, con los que se ha logrado contacto directo con aproximadamente dos millones de personas, quienes han recibido capacitaciones en medidas de autoprotección y seguridad para sus hogares y establecimientos comerciales.

Explicó, además, que esta estrategia ha avanzado a una segunda fase que permite a la ciudadanía enviar fotografías, videos y denuncias de hechos delictivos de manera directa. Para procesar esa información, la Policía ha conformado un equipo especializado de analistas, encargado de verificar los datos y elaborar reportes operativos que se remiten al mando policial para ejecutar intervenciones como Apolo 6.

