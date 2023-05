Las notas ministeriales, de 0 a 10

Análisis. Hay ministros que han destacado en estos dos años de Gobierno y merecen una nota sobresaliente. También hay quienes pasan raspando y quienes se quedan de año.

Los sobresalientes que pasan con 9/10

Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones. Por tres razones: 1) Llevó internet a las zonas rurales del país, permitiendo que más de 5 millones de personas puedan conectarse con el mundo y sobre todo tener acceso gratuito para servicios públicos en centros de salud y escuelas. 2) El cambio de regulaciones permitió que se inviertan casi mil millones de dólares en tecnología. 3) Logró que empresas como Google y Amazon se encuentren operando en el país. Gran labor.

Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Consiguió declarar al deporte como política de Estado. ¿Qué logró con esto? Dinero para proyectos barriales para promover la práctica de deportes en los sectores populares. ¿Qué más logró? Que Ecuador consiga más de mil medallas internacionales gracias a los programas de alto rendimiento. Organizó los Juegos Nacionales Estudiantiles y, fue el creador del incentivo tributario a favor de empresas que invierten en el deporte. Queda debiendo la solución a inconvenientes con algunas federaciones, como las de ajedrez y surfing en las que sus federados han debido autofinanciarse y en algunos casos les fue imposible competir por trámites burocráticos.

Sebastián Palacios: Fedeguayas será parte de los Bolivarianos, de una u otra forma Leer más

Niels Olsen, ministro de Turismo. Aun cuando siempre he pensado que el Ministerio de Turismo no debería existir y sus competencias pasar a los gobiernos seccionales, creo que Olsen se ha lucido en su trabajo. Fomentó de manera impresionante el turismo interno, consiguiendo que el ecuatoriano visite y conozca Ecuador. ¿Cómo lo ha hecho? Capacitando al sector turístico de consumo popular. Pequeños hostales, restaurantes y establecimientos para turistas de menores recursos hoy están preparados para recibir visitantes que no van a gastar mil dólares un fin de semana, pero sí 100 o 200. Eso hace mover la economía y da trabajo a miles de personas.

Los que pasan raspando con 7/10

Sigo pensando que Henry Cucalón fue un gran nombramiento como ministro de Gobierno, sin embargo, si calificamos basándonos en resultados debo observar que Cucalón no pudo conseguir, argumentada y legalmente, el voto que le faltó al presidente en la Corte Constitucional para evitar el juicio político. Tampoco logró evitar que en la Asamblea Nacional se forme una mayoría que superó los 92 votos, con lo que la destitución se volvía inevitable, provocando que el Gobierno se vea obligado a llamar a la muerte cruzada. De todas formas, Cucalón le ha dado al Gobierno la experiencia política que necesitó desde sus inicios, pero que nunca comprendió que la necesitaba.

Henry Cucalón: “Si el presidente opta por la reelección, lo respaldaré” Leer más

Lo mismo con Pablo Arosemena, ministro de Economía. Conoce la materia y ha sabido manejar muy bien las finanzas, sin embargo, no supo o no pudo priorizar el gasto. No entregó recursos a como la salud y obras públicas. La falta de medicinas y obras terminaron castigando al Gobierno.

Al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ni se lo sintió y eso es bueno. Los conflictos laborales fueron pocos, logró que los sindicatos y gremios de trabajadores optaran por el diálogo, pero falló en conseguir una verdadera reforma laboral que permita ampliar el empleo pleno.

(Le invitamos a leer: César Rohon es designado como el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas)

Gustavo Manrique, como ministro de Ambiente. Haber logrado el canje de deuda por naturaleza a favor de las islas Galápagos marca un hito sin precedentes.

María Brown, ministra de Educación. El manejo del retorno a clases después de la pandemia lo hizo exitosamente. Su gestión se ve manchada por un cuestionable proceder del ministerio a su cargo, en determinados casos de abusos de profesores que fueron defendidos por personas cercanas a la institución, sin que ella exprese su rechazo o inconformidad.

Los que se quedan de año

Juan Zapata, ministro de Seguridad. Lamentablemente el Gobierno nunca tuvo una estrategia para enfrentar la delincuencia proveniente del narcotráfico. Ningún otro ministro hubiera podido tener éxito y ningún otro lo tendrá mientras no se dé una depuración total de las fuerzas del orden y del sistema judicial. No se lo puede culpar, pero tampoco justificar.

El ministro Juan Zapata falta a la convocatoria hecha por el CPCCS Leer más

Darío Herrera, ministro de Obras Públicas, saliente. “Largada de caballo, parada de burro”; empezó muy bien con la ampliación de la carretera Santo Domingo - Quevedo, sin embargo, hoy, las obras avanzan a paso de tortuga. Ni hablar de la ampliación de la Machala - Guayaquil. Tuvo todas las intenciones, pero no lo consiguió y, siendo una de las obras más importantes del país, se encuentra prácticamente paralizada. Lo mismo con la reparación de los diferentes tramos deteriorados en la carretera Cuenca - Girón - Pasaje y Cuenca - Guayaquil.

Paola Flores, ministra de Derechos Humanos. Estoy convencido de que la ministra todavía no comprende de qué tratan los Derechos Humanos. No respeta los informes vinculantes de la CIDH o los interpreta a su antojo.

Los ministros de Energía; Inclusión; Relaciones Exteriores; y Salud han sido tan intrascendentes que apenas reciben 1 punto por firmar.