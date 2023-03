Las excusas, el principal frente a la falta de medicinas

Daniela Quimí tiene 28 años y acudió al dispensario de la Bahía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el centro de Guayaquil, porque quiere descartar problemas de la presión en su organismo. Sin embargo, se ‘quedó en las mismas’ porque no había ni insumos para realizarse los exámenes que le ordenaron, ni los medicamentos que le recetaron.

“La doctora me atendió y me mandó a hacer exámenes, pero me dijo que todavía no puedo volver porque no hay insumos para los exámenes y tampoco medicamentos. Tuve que comprar mi receta”, explicó Quimí con desgano.

Escenarios similares se dieron en el hospital Los Ceibos, donde los pacientes de hemodiálisis deben comprar desde jeringuillas hasta la heparina que se requiere, debido al desabastecimiento en la casa de salud. Lo propio con las clínicas prestadoras externas.

Diario EXPRESO pidió el pasado 14 de marzo una entrevista con el director provincial del IESS, Enrique Focil, para que explique por qué se mantiene la falta de insumos y fármacos en las distintas casas de salud, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el pedido.

Desde el área de comunicación ofrecieron tratar con el gerente del Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Pérez, porque son hospitales grandes y “autónomos”. Este Diario accedió, en vista del silencio desde la autoridad provincial.

En el Teodoro Maldonado Carbo se expuso que al menos su dependencia presenta un 77 % de abastecimiento y que en septiembre del 2022 era del 40 %. Pérez, desde su experiencia en la gestión de compras públicas, considera que los problemas se dan porque se trabaja con lugares inapropiados, como las universidades públicas.

“El rol de negocio de los centros de estudio es la educación, no la fabricación de fármacos. Y justamente muchos de esos contratos no se cumplían y si entregaban medicamentos los daban con un tiempo de caducidad muy corto”.

Agregó que la ley indica que cuando las medicinas vienen con un corto tiempo de vida útil se deben canjear por otros fármacos, pero no lo podían hacer porque no tenían más elementos, debido a que a duras penas podían producir lo que demandan los hospitales. “Y de ahí viene el reclamo correspondiente, se envían Quipux y los documentos, que es otro proceso adicional”, indicó Pérez.

Esto, además del retraso de las farmacéuticas y proveedores para la entrega de medicinas, enfatizó.

Georlene Cajamarca, directora nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud Pública (MSP), también apunta a las industrias farmacéuticas, “porque ellos manejan su cadena de valor y sus cadenas de suministros y se desconoce de la disponibilidad al momento de hacer las compras” recalcó.

“El catálogo es el resultado de una subasta coporativa (en la) que nosotros como MSP, IESS, Issfa, Isspol exponemos la necesidad, para que los proveedores que se postulen suplan esa necesidad para todos estos miembros. Así es nuestro trabajo con el Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) y hay que recordar que al salir de la pandemia se incrementaron atenciones que afectan al mercado y su producción”.

Cajamarca pondera que las dependencias del MSP cuentan con un abastecimiento del 80 %, pero recuerda que en el catálogo electrónico del Sercop se necesita aún incluir más de 200 productos y que si eso se hace rápidamente, en julio tendrían el total del abastecimiento para el resto del año en curso.

Pero Miguel Palacios, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, rechaza las acusaciones de retraso en la dotación de fármacos. Él sostiene que su gremio ha cumplido con las demandas, incluso con facturas pendientes por cobrar desde el mes de noviembre.

“Aún no tenemos el cálculo total de las pérdidas, porque hemos estado preocupados por cumplir, no hemos fallado. Lo que sí llama la atención es que en los concursos de contratación pública no se respete la prelación, sino que automáticamente se declaren desiertos, con productos como diclofenaco, que se fabrica aquí y que bien puede cubrirlo el segundo o tercero en la lista de los participantes en el concurso de las empresas públicas, en caso de que el primero no cumpla con la demanda”, argumentó.

EXPRESO pidió el pasado 15 de marzo al Sercop el número de medicinas que están en la fase de entrega y que evidencie el total de ítems del catalogo electrónico, así como los que faltan por catalogar, pero hasta el cierre de esta edición no emitió respuesta.

En agosto de 2022, luego de que terminó la declaratoria de emergencia en los hospitales, se informó que la meta era catalogar 684 tipos de fármacos hasta finalizar el año anterior. Pero solo se logró la inclusión de 171. En la actualidad, ese mismo catálogo electrónico aún no llega ni a los 400.

Situación que deja sin salida a pacientes como Raúl Robalino, de 69 años, quien dice andar “a la cacería de los centros que tienen insumos o medicina, según lo que comentan pacientes en las salas de espera”. Pero hace tres semanas ni siquiera recibió atención ambulatoria cuando se cayó justo antes de entrar a su cita médica en el kilómetro 9,5 de la vía Daule. Se resbaló y se lastimó la pierna izquierda. “Aunque estaba sangrando, no me dieron alcohol, algodón, ni gasa, porque no había nada”.