Tiene solo un mes al frente de la Dirección del IESS en Guayas, pero antes fue coordinador de Cartera y Coactiva, por lo que la situación en Guayaquil y la provincia no le es desconocida.

¿Cuál es la situación que halló al asumir el cargo en las unidades del IESS de Guayaquil y el resto de Guayas en cuanto a abastecimiento de medicinas?

Selección y transparencia, la receta para dirigir hospitales Leer más

Nosotros en este momento tenemos un promedio de abastecimiento del 65 % en la provincia del Guayas. Esos son los resultados de este año, tengo recién 30 días en el ejercicio de este cargo, pero tenemos una proyección positiva para el primer trimestre del próximo año y para el segundo trimestre, a fin de que se llegue a completar el 100 %.

¿Cuál es la proyección para el primer trimestre de 2023?

Subir un 25 % aproximadamente y el resto completarlo después. Pero el gran problema que tenemos, más que de gestión, radica en el incumplimiento de los proveedores. Ese asunto es fundamental.

¿Por qué?

Para entrar en contexto, existen solo 190 ítems catalogados de un aproximado de 700. Entonces esos 190 ítems son los que se pueden adquirir e inmediatamente que uno los adquiere, a través del Sercop, por supuesto, lo que sucede es que los proveedores al día siguiente piden prórroga. Porque ellos cuando firman el contrato se comprometen a abastecer una cierta cantidad de medicinas que se les compra, pero al día siguiente piden una prórroga aduciendo que existe algún problema de logística o cualquier cosa parecida, de suerte tal que ellos son la principal causa del desabastecimiento de medicina de los hospitales, más allá de alguna otra causa que pueda existir por parte de la gestión.

¿Qué plantea ante ello?

Aquí hay un asunto muy puntual y una reforma que queremos presentar para mejorar la gestión del IESS, es que no puede ser posible que solamente están catalogados 190 de 700 ítems; debería haber obligatoriedad para que los laboratorios se cataloguen y de esa manera asegurar el abastecimiento y el mejor precio de la medicina, porque un medicamento que está catalogado cuesta significativamente menos que un bien que se vende por alguna farmacia.

Cuando estaba catalogado, el paracetamol costaba 2 centavos y en una farmacia costaba 10 centavos. Hay una diferencia grande de precios entre un bien que está catalogado y otro que no lo está. Enrique Fócil

El Ministerio de Salud dijo el mes pasado que suman 360 medicamentos catalogados. Más de la mitad de los 700 del cuadro básico. ¿Por qué el IESS no accede a esos productos?

Enrique Fócil Baquerizo, nuevo director del IESS en Guayas Leer más

Nosotros quisiéramos que los productos que compramos estén catalogados todos, pero eso más bien depende del que provee los medicamentos; ese que provee el medicamento no le interesa catalogarse...

Le pregunto si ustedes no pueden acceder al catálogo del Ministerio de Salud.

Para que podamos comprar un producto, este debe estar catalogado en el Sercop. Si no está registrado, compramos mediante otros mecanismos como las compras de ínfima cuantía o la subasta inversa. Pero para beneficio de todos los afiliados y de toda la ciudadanía en general, lo que debería existir es que todos los medicamentos estén catalogados, sobre todo aquellos de consumo masivo.

A propósito de eso, se podría entender una mayor dificultad para adquirir medicamentos especializados, como los de ciertas enfermedades raras. Pero en la mayoría de las unidades médicas del IESS, sin contar los dos hospitales de especialidades, se requieren fármacos generales, de uso común.

O sea, hay una base que se calcula sobre la demanda de la población. Sobre esa base se compra, pero el proceso básicamente es el mismo. El asunto más allá de la falta o no de gestión radica en el cumplimiento por parte de los laboratorios, porque ellos se comprometen a algo y después no lo cumplen. Entonces ellos son los que causan el desabastecimiento de medicinas.

¿Grosso modo o si acaso tiene las cifras, de diez contratos que se adjudican, en cuántos ocurre lo que usted menciona?

Ocurre siempre. Lo que ellos quieren es vender. Aducen que no depende de ellos sino de problemas logísticos, pero al momento de participar ofrecen lo que después no pueden cumplir. Presentan un pedido de prórroga y no se les puede negar. (...) Si tuviéramos catalogados muchos más ítems, realmente la medicina bajaría y además de que también debería haber un mecanismo para que nadie se pueda comprometer con lo que no puede cumplir, a menos que sea por alguna causa de fuerza mayor que establece la misma ley.

Enrique Fócil es abogado con experticia en contratación pública Nelson Tubay

CONTEXTO: La dirección provincial del IESS en Guayas es responsable de las diversas prestaciones de servicios a los afiliados y jubilados, entre ellas las de salud. Tiene a cargo 14 unidades médicas del seguro general y 44 del seguro social campesino, excepto los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, que son autónomos.