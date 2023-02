Gerente de hospital: Los laboratorios no cotizan medicinas por las deudas anteriores

"Por las deudas que tiene el hospital, los laboratorios no nos quieren contestar ahora. Por más que nosotros subimos al portal de compras una, dos, tres, cuatro, cinco veces para que nos coticen, no quieren cotizar por las deudas antiguas que el hospital mantiene".

El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Pérez, afirma que la falta de ofertas de los laboratorios y distribuidores de fármacos es una de las principales causas que dificultan el abastecimiento de medicamentos a insumos en esa casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El directivo habló del tema este jueves 16 de febrero durante una rueda de prensa, aunque esta fue convocada inicialmente para referirse a los nuevos reclamos de trabajadores de una empresa de limpieza que ofrece servicios al hospital.

Como en ocasiones anteriores, Pérez aclaró que el reclamo es sobre un servicio prestado en 2020, antes de su administración. Y que el pago no se ha realizado porque el equipo técnico a cargo de esos procesos en el Hospital ha hallado una serie de inconsistencias en la documentación de respaldo, las cuales detalló. Incluso, afirmó que no hay un contrato formal.

En cuanto al tema de los fármacos, Pérez aseguró que han elevado el abastecimiento de medicinas para los pacientes hematológicos, oncológicos y de otras enfermedades catastróficas. Estimó la cobertura de ellas entre el 75 y 80 %.

"Ese número que falta es porque muchas veces no hay en el país, más que todo a veces son de importación o no hay quién las venda o no hay quien las cotice. Entonces a veces es muy difícil conseguir esa medicina", alegó el gerente del hospital desde agosto pasado.

La falta de medicinas y de dispositivos médicos para cirugías o tratamientos es una constante en las unidades médicas del IESS. En el Teodoro Maldonado Carbo los pacientes suelen organizar plantones para protestar por ello. Los que sufren de insuficiencia renal están entre quienes más han denunciado la falta de insumos para sus hemodiálisis.

Al respecto, Pérez adujo por una parte la escasez de medicamentos específicos; y por otra, fallas del personal en la forma de adquirir los insumos.

"Ustedes pueden ver en el sistema el año pasado cuántos procesos se subieron de compra de heparina y puede ver cuántos quedaron desiertos porque no había, por falta de importación, por problema de la guerra y todo eso. No había". alegó.

A ello agregó que la unidad de diálisis efectuaba compras de filtros solo para dos meses, lo cual provocaba nuevos desabastecimientos tras esos periodos. Ante ello, afirma que debió hacer cambios en el personal de esa área, subir un proceso de compras para un mayor tiempo; y que ahora cuentan con heparina para unos diez meses.

La falta de medicinas y dispositivos en esa unidad es crónico. En anteriores ocasiones, Pérez también ha anunciado la compra de fármacos y dispositivos para asegurar que los pacientes se realicen sus diálisis con normalidad, algo que luego estos han desmentido y han vuelto a protestar.