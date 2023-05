Una vez que se disolvió la Asamblea, el ministro Cucalón considera que el Gobierno debe profundizar en la gestión de acciones que, a su criterio, fueron obstaculizadas por dos años. Espera que la Corte Constitucional emita cuanto antes un dictamen sobre la Ley Tributaria, la primera firmada como decreto-ley por Lasso.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hace una cronología de los momentos previos a la firma del decreto de disolución de la Asamblea y revela otros aspectos que empujaron la aplicación de la ‘muerte cruzada’, expresión que no es de su agrado, porque distorsiona la esencia de la medida prevista en la Constitución.

¿El presidente Guillermo Lasso se defendió en la Asamblea (el 16 de mayo) con el decreto ya firmado?

No. Entiendo que en el mundo de las suspicacias que son propias de la política se puede decir y opinar muchas cosas, pero el hecho real es que tanto la cadena fue grabada, como el decreto suscrito, el 17 de mayo. Después de que el presidente intervino en la Asamblea, hubo largas jornadas de trabajo y análisis y al día siguiente, es decir, la madrugada del miércoles, vino la toma de decisiones, la firma del decreto.

¿Además de los considerandos expuestos en el decreto, la reelección de Virgilio Saquicela detonó la disolución?

Es parte de un todo, porque son los mismos actores, pero más agresivos. Las probabilidades de que se reelija eran altas, pero el discurso del señor elegido dejó ver que venía acelerado el tema de la ingobernabilidad y la intención de profundizar la crisis política. Con protervos intereses ligados a la impunidad (...) lo que se vio es una agenda de sumisión absoluta a un proyecto político para garantizar la impunidad. Un servilismo rampante muy pocas veces visto.

El presidente ha hablado de amenazas en curso, ¿cuáles?

El peligro que siempre ha estado, pero a partir del domingo (14 de mayo) el extitular de la Legislatura sacó las garras en favor de quienes lo apoyaron. Entonces, si eran capaces de ir por el presidente de forma ilegal, sin probar absolutamente nada, enjuiciando por peculado por omisión, figura que no existe en el Derecho Penal y que nunca lograron comprobar, era evidente que irían contra otros sectores que también les son incómodos. Eso significaba mayor inestabilidad.

Salvo casos puntuales, la disolución de la Asamblea no ha generado una reacción en contra de la población, ¿eso se midió para tomar la decisión?

Siempre tuvimos la seguridad de que el ejercicio de una facultad constitucional no tenía por qué preocupar al ciudadano. A eso, se suma un ingrediente político: el nivel de repudio que tiene el pueblo hacia el accionar de algunos asambleístas era elevado. La lógica nos llevó a pensar que no iba a haber problemas.

¿Realmente cree que existe grave crisis política y conmoción interna?

Ya veo que muchas personas se ponen a catalogar si hay o no hay crisis. Puede haber 18 millones de opiniones de lo que es una crisis política, pero la Constitución da esa facultad al presidente y deja a su juicio determinar si existe una crisis política.

El argumento es cuestionado con acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. ¿Confían en los jueces?

Sin duda, el dictamen (de admisibilidad del juicio político) de la Corte fue un poco de gasolina innecesaria a esta crisis política; ellos saben a lo que llevaron al país. Ahora, como el que más, respeto que cualquier ciudadano u organización política tenga el derecho de reclamar. Eso es democracia. Sin embargo, creo que no hay argumento alguno para dejar sin efecto el decreto. Esperemos que la Corte esté a la altura de las circunstancias histórico-legales o ¿también le va a seguir jugando al pepo de la inestabilidad? Pregunto nomás.

Esta especie de elecciones extraordinarias ha removido a los partidos políticos, ¿cómo ve el panorama?

Me parece que está bien, es lo más saludable y es lo que yo quiero ver como ministro de Gobierno, que las organizaciones sociales y políticas se comiencen a mover. Que las diferencias que pueda haber las reflejen a través de las candidaturas y no a través de la especulación, como hacen algunos pocos. Si quieren ser poder, dejen el teléfono y el manoseo, vayan a la calle en conquista del voto y que prevalezcan las ideas.

¿Veremos al presidente Lasso en la calle conquistando esos votos?

Es una decisión que deberá tomar próximamente. Si él va a poner su concurso, su contingente para ser candidato presidencial y terminar el mandato para el que fue elegido, es una decisión que deberá tomar en el tiempo respectivo.

¿También podríamos ver en esa conquista (de votos) al ministro de Gobierno?

No, porque estoy pensando en estabilizar al país. Parte de mi misión ahora es articular con las demás funciones del Estado la gobernabilidad y la estabilidad. Ahora, tengo que hacerlas con las nuevas autoridades electas (...) obviamente, si el presidente llegara a optar por una reelección, respaldarlo.

¿La Asamblea era el único frente o hay otros como la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura?

Con la Corte hemos tenido estos meses una excelente relación institucional. De las mesas de trabajo que determinó el otro Saquicela (Iván) salieron productos importantes. Con la Judicatura, el tema es indeterminado, pero espero que se solventen las relaciones a nivel institucional, porque no sé quién es la contraparte a nivel personal. ¿Quién es la persona (Wilman Terán)? Lo conocí un día que vino a una reunión formal, pero he revisado el diccionario y no encuentro palabras para describirlo.

¿El Gobierno podría acudir a una consulta popular para incluir temas antes de dejar el poder?

Hoy (ayer), 18 de mayo, no está contemplada esa posibilidad, pero es una excelente idea, le agradezco.

¿Habrá Informe a la Nación el 24 de mayo?

Tiene que rendir cuentas. Ya no hay esa contraparte de la Asamblea, pero se tendrá que hacer un acto público en el que se rinda cuentas al pueblo y el documento legal tendrá que entregarse a una serie de autoridades para que quede constancia.