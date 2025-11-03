Transportistas del Callao paran por inseguridad y denuncian violencia en Perú

Las compañías de transporte que se han plegado a la protestas suelen operar en las zonas de Mi Perú, Pachacútec y Ventanilla

Un paro de actividades debido a los asesinatos por parte de presuntos sicarios y el incremento de extorsiones.

Un sector de gremios de transportistas en la provincia del Callao, vecina a Lima, acata este lunes 3 de noviembre un paro de actividades debido a los asesinatos por parte de presuntos sicarios y el incremento de extorsiones que sufren estas empresas, a pesar del estado de emergencia declarado en Lima y Callao para luchar contra el crimen organizado.

Las compañías de transporte urbano que se han plegado a la protestas suelen operar en las zonas de Mi Perú, Pachacútec y Ventanilla, y desde las primeras horas de la jornada se concentrarán en la plaza de Ventanilla y el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, un lugar donde han sufrido el ataque de delincuentes en los últimos meses.

Otro de los puntos críticos en el Callao, por la acción de las mafias de extorsionadores, la avenida Néstor Gambetta, mantenía una actividad parcial de algunas empresas de transporte, aunque tampoco había aglomeración de pasajeros.

Las actividades académicas se realizan de manera virtual

Hace una semana, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado por presuntos sicarios en el distrito de Ventanilla, mientras que el último fin de semana supuestos extorsionadores dispararon contra el local de la empresa HRE Express durante la madrugada.

A raíz de la medida de protesta, la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informó que las actividades académicas se realizarán de manera virtual para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo y mantener la continuidad educativa.

Los directores de cada institución deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que la modalidad virtual funcione correctamente y que los alumnos puedan cumplir con sus clases sin interrupciones, indicó la DREC.

No obstante, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportó que los servicios de transporte público convencional y el AeroDirecto Ventanilla, que se dirige al aeropuerto internacional 'Jorge Chávez', "vienen funcionando con normalidad" en el Callao, pese al paro anunciado por un sector de transportistas.

¡Seguimos trabajando por la seguridad!

El presidente José Jerí Oré supervisó los operativos de resguardo y seguridad que realizan las fuerzas combinadas de la @PoliciaPeru, las Fuerzas Armadas y el serenazgo en las estaciones de tren del distrito de San Juan de Lurigancho, como… pic.twitter.com/zLLFGQ73zT — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

La protesta en el Callao se adelantó un día a otra paralización anunciada por empresas de transporte urbano de Lima para el martes 4 de noviembre para denunciar la ola de criminalidad que no se detiene contra estas compañías, así como contra otras actividades económicas en la capital peruana.

Por su parte, el presidente interino de Perú, José Jerí, declaró este 3 de noviembre en un encuentro con empresarios que "el Perú tiene hoy un gobierno decidido a combatir la inseguridad, garantizar elecciones libres y promover el crecimiento económico", a poco de cumplir un mes en el cargo, tras la destitución de su antecesora Dina Boluarte precisamente por su aparente fracaso para luchar contra la criminalidad en el país.

