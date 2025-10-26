Expreso
José Jerí
El presidente tras juramentar, el 9 de octubre.CORTESÍA

Presidente interino de Perú pide a las fuerzas armadas volver a pacificar el país

El mandatario hizo igualmente "un llamamiento ante los tiempos oscuros que vivimos" para que contribuyan con su compromiso 

El presidente interino de Perú, José Jerí, pidió este domingo 26 de octubre a las fuerzas armadas de su país "volver a pacificar" la nación suramericana del nuevo clima de crimen y delincuencia, durante una ceremonia por el día del veterano de guerra y de la pacificación nacional.

En una ceremonia en la Plaza de la Bandera, en Lima, Jerí remarcó que "hoy es momento de repetir la historia, volver a pacificar a nuestro país, ante las nuevas circunstancias que enfrentamos", al referirse al combate contra el crimen organizado que "ha quitado la paz a los ciudadanos".

El mandatario hizo igualmente "un llamamiento ante los tiempos oscuros que vivimos" para que las fuerzas armadas y la Policía Nacional contribuyan con su compromiso y experiencia en la lucha contra la inseguridad.

Precisamente, Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia del Callao por 30 días, con el fin de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas criminales responsables del aumento de la extorsión y el sicariato que afectan a diversos sectores económicos del país.

"Nunca olvidaremos a los héroes de la pacificación, ellos con su vida y acción nos devolvieron la tranquilidad y la posibilidad de vivir en democracia, el Perú les rinde honores por siempre", afirmó el presidente en alusión a los años del conflicto armado interno (1980-2000) desatado por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

De acuerdo a una ley decretada en 2018, cada 26 de octubre se conmemora en Perú al veterano de guerra en reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.  

