El nuevo lugar que el 'impeachment' le concede a Trump en la historia de EE. UU.

Donald John Trump, el 45° presidente de Estados Unidos, tiene a partir de ahora un nuevo y poco envidiable lugar en la historia: desde este miércoles 18 de diciembre se ha convertido en el tercer inquilino de la Casa Blanca que enfrentará un 'impeachment'.

El temperamental presidente estadounidense sabía que este 18 de diciembre de 2019 tenía una cita con la historia, le correspondía lidiar desde ese momento con un proceso de destitución, un juicio que permanecerá como una mancha imborrable de su mandato. La fecha formará parte de los manuales escolares y los libros de historia.

A sus 73 años, ha estado acostumbrado a romper cánones. Desde marzo de 2016, ocupa el puesto número 324 en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de 4.500 millones de dólares. Es el dueño de un concurso de belleza, el Miss Universo; además, tuvo su propio programa de televisión, el ‘The Apprentice’, donde era su anfitrión. Hasta tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Un partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata, quiere lograr resultados por otros medios acusando a Trump de conspirar con Rusia y después quedó claro que no hubo ninguna conspiración. Esto no puede ser el fundamento del 'impeachment' Vladímir Putin,

​Presidente de Rusia

Hasta llegó a la presidencia de una de las potencias más grandes del planeta. Pero le faltaba algo más. Acomodarse en ese lugar donde solo puede encontrar a Andrew Johnson, quien ocupó el cargo por dos períodos a partir de 1865, pero tres años después le correspondió enfrentar un juicio político.

El caso más reciente -en 1999- se relaciona con el 42º presidente: Bill Clinton. Se lo procesó tras ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y de obstrucción a la justicia, después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a esta que mintiera.

En 1974, Richard Nixon dimitió antes de la votación en la Cámara.

Ni Johnson ni Clinton fueron destituido. Se espera, que algo igual ocurra con Trump. Un escenario tan prevesible que la misma Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, amagó este miércoles con forzar un retraso del inicio del juicio político, que se espera que suceda en enero. Sin embargo,

Pelosi lanzó esta advertencia a los republicanos después de liderar el bloque opositor que aprobó en la Cámara Baja la imputación por abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump.

Asegura que no tiene claro cuándo dará ese paso alegando que los republicanos que controlan el Senado no han ofrecido garantías de un juicio político justo para la oposición.

Tal como se ha dicho, luego de la acusación formal hecha por la Cámara, le corresponde al Senado juzgar. Es en el Senado donde se desarrolla el juicio político y en donde se vota por el veredicto final.

Pero para que se destituya a un presidente se necesitan dos tercios de los votos de la cámara baja (67 de 100 senadores). Los republicanos controlan el Senado con 53 legisladores, frente a 47 demócratas, incluyendo a dos independientes, por lo que una veintena de senadores republicanos tendrían que votar en contra del presidente de su partido. Este este escenario al que los entendidos consideran de impensable. Se toma en cuenta que no ha habido fisuras en la defensa de Trump.

Es por eso que Pelosi dijo este día: "Por el momento no hemos visto nada que nos parezca justo. Así que esperemos sea justo. Y cuando veamos que lo es, enviaremos a nuestros representantes".

Nueve puntos para entender el 'impeachment'

El origen: la llamada

Ocurrrió el 25 de julio. Trump pidió por teléfono al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Kiev investigara a Joe Biden, su posible rival demócrata en las presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter.

La investigación

Los demócratas de la Cámara de Representantes abrieron una investigación con miras a un juicio político contra Trump el 24 de septiembre, tras enterarse del contenido de la conversación entre él y Zelenski gracias a un denunciante anónimo.

La oposición sospecha que presionó a Ucrania al condicionar una ayuda militar de unos 400 millones de dólares al anuncio de esas investigaciones. Se lo acusa de haber utilizado como moneda de cambio ante Ucrania.

¿Qué dice la Constitución de los EE. UU.?

Establece que un presidente "será destituido de su cargo si es acusado en juicio político y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves".

Las pruebas

Antes de que Trump y Zelenski mantuvieran la primera conversación telefónica en julio pasado, EE. UU. había congelado un paquete de 391 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Según declaró ante la Cámara de Representantes el embajador ante la UE, Gordon Sondland, el dinero y la invitación a Zelenski eran un arma negociadora por la Administración Trump. Él mismo intermedió en la coacción. Sondland señaló al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, como mediador de estas órdenes. Además de los testimonios, un intercambio de mensajes de texto recoge a diplomáticos estadounidenses debatiendo la conveniencia de la supuesta campaña de presión.

Tensas audiencias públicas

En octubre y noviembre, el Comité de Investigación de la Cámara interrogó a una decena de testigos durante audiencias a puerta cerrada y luego públicas. La Casa Blanca se negó a colaborar, y el jefe de gabinete del presidente, Mick Mulvaney, y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton no testificaron.

Testimonios indirectos de diplomáticos o de funcionarios de la administración señalaron presiones de Trump a Kiev.

Los congresistas republicanos apoyan a su líder: no hubo ningún acuerdo de toma y daca ya que la ayuda militar se dio a Ucrania sin que Kiev anunciara ninguna investigación, y Trump solo usó sus prerrogativas presidenciales para luchar contra la corrupción en Ucrania.

Los republicanos denuncian testimonios basados en rumores y hablan de una teoría conspirativa según la cual Ucrania, y no Rusia, interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a los demócratas.

Los cargos

El Comité Judicial de la Cámara aprobó el 10 de diciembre dos cargos contra Trump, que cometió abuso de poder al pedirle a Zelenski que abriera una investigación sobre Joe Biden y su hijo Hunter, sus principales rivales demócratas de cara a las elecciones de 2020. Al hacer eso socavó la integridad de los comicios del próximo año.

También se lo acusa de obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso al impedir que los miembros de su administración testificaran durante la investigación. La Cámara Baja, donde los demócratas tienen una amplia mayoría de 233 escaños contra 197, votó el miércoles 18 de diciembre y aprobó ambos artículos en sesión plenaria.

Y ahora ¿qué sigue?

Planteada la acusación hecha por la Cámara de Representantes, le corresponde al Senado votar por el veredicto final, donde se necesitan dos tercios de los votos (67 de 100 senadores) para que el presidente sea sancionado con la destitución. Pero los republicanos, aliados de Trump, controlan el Senado con 53 legisladores, frente a 47 demócratas, incluyendo a dos independientes.

El juicio en el Senado

Es muy probable que el presidente sea absuelto durante el juicio político en el Senado, lo cual se espera que se dé en enero. En la Cámara Alta, donde los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, los demócratas deberán convencer a 20 senadores del partido gobernante para votar a favor de uno de los dos cargos contra Trump. La tarea es casi imposible, dada la profunda división entre ambas formaciones políticas.

La Constitución estadounidense establece que durante ese proceso los senadores actuarán como un jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tendrá el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, será quien dirigirá el juicio.

Es probable que el juicio demore semanas, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto.

¿Qué dice Trump en su defensa?

Trump asegura que sus conversaciones con Zelenski fueron perfectas y repite, sin pruebas, que Joe y Hunter Biden son corruptos, porque el hijo del exvicepresidente demócrata estuvo en el directorio de Burisma, un grupo de gas ucraniano acusado de prácticas dudosas.

Los republicanos defienden que no hay pruebas de que Trump actuara en beneficio propio cuando pidió a Ucrania que investigara a sus rivales electorales. Según esa narrativa, la motivación del mandatario al solicitar que investigaran a los Biden fue su preocupación sobre la corrupción en aquel país. Además, califican de prudente la decisión de bloquear el paquete de ayuda militar a Ucrania. Trump insiste en que la llamada que mantuvo con Zelenski el verano pasado fue perfecta y que esta es "¡la mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos!".

El programa de radio que murió en el 'impeachment'

La estación de radio de Colorado 710 KNUS tenía un programa que recibía una aceptable sintonía, 'Chuck & Julie', hasta que se vio opacado por la audiencia demoledora que tiene en estos días el juicio político de Donald Trump.

Fue entonces que en medio de la modorra que provoca emitir un programa que en estas horas del 'impeachment' nadie escucha, se le ocurrió a uno de sus comentaristas lanzar una frase temeraria: "Sabes, deseas que un buen tiroteo en una escuela lo interrumpa", le dijo Chuck Bonniwell a su coconductor durante la transmisión del martes.

Su colega saltó rápidamente y contestó: "No, no, ni siquiera digas eso. No nos llamen. Chuck no dijo eso".

Bonniwell luego agregó "... en el que nadie salga dañado".

El miércoles, 710 KNUS anunció la cancelación del programa 'Chuck & Julie'.

"Dada la historia de violencia escolar que ha afectado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que se decidió finalizar el programa de inmediato", dijo en un comunicado publicado en Twitter.

En el último tiempo, EE. UU. ha sido sacudido por tiroteos en escuelas que han provocado un movimiento estudiantil para modificar las leyes de armas.

En 1999, Colorado fue protagonista cuando dos adolescentes dispararon y mataron a 12 compañeros de clase y un maestro en la secundaria Columbine de la ciudad de Littleton, antes de suicidarse.

Otros tiroteos masivos en escuelas estadounidenses incluyen la masacre de diciembre de 2012 en Sandy Hook Elementary en Newton, Connecticut, donde 26 personas fueron asesinadas a tiros, y el de febrero de 2018 en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.