Emisarios de EE. UU. se reúnen con Netanyahu tras violenta jornada en Gaza

La visita de Kushner y Witkoff ocurre un día después de que bombardeos israelíes dejaran decenas de muertos

Llegada de un cuerpo al hospital Al Shifa tras un bombardeo israelí en Gaza el 19 de octubre de 2025.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el lunes, 20 de octubre de 2025, en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un día después de mortíferos ataques en la Franja de Gaza que hicieron temer un colapso del alto el fuego.

Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza -lanzando 153 toneladas de bombas según Netanyahu- alegando que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió.

Tras los bombardeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego seguía en vigor.

Netanyahu recibió el lunes a Witkoff, el enviado de Trump, y a Kushner, el yerno del mandatario estadounidense, "para conversar sobre los últimos acontecimientos", declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y su esposa tienen previsto visitar Israel durante "unos días" y se reunirán con el primer ministro, añadió.

Netanyahu indicó posteriormente ante el Parlamento israelí que Vance tenía previsto llegar el martes para debatir "los retos de seguridad" a los que se enfrentan y "las oportunidades diplomáticas" que se les presentan.

Entretanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino, tras su cierre el día anterior.

El episodio de violencia del domingo fue el primero de tal magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamás e Israel basado en el plan de Trump para poner fin definitivamente a la guerra en Gaza.

El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que al menos 45 palestinos murieron el domingo, entre ellos civiles y un periodista, en los bombardeos israelíes.

Por la noche, el ejército israelí anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto el fuego, tras llevar a cabo bombardeos en Gaza y acusar a Hamás de haber violado la tregua.

Línea amarilla

Según un responsable israelí, Hamás disparó contra soldados en Rafah y varios combatientes palestinos fueron "eliminados en un ataque tras cruzar la línea amarilla" en Beit Lahia (norte), en referencia a la línea de retirada de las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, acordada en el marco del alto el fuego.

El movimiento islamista dijo no tener "ningún conocimiento de incidentes o enfrentamientos" en Rafah y reafirmó su "compromiso total de aplicar todo lo acordado, en primer lugar el alto el fuego".

Trump sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a "algunos rebeldes entre ellos".

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las distintas partes.

El ejército israelí controla ahora aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, incluidas las zonas fronterizas.

Sus fuerzas comenzaron a marcar la línea amarilla, según imágenes difundidas por el Ministerio israelí de Defensa, que muestran excavadoras transportando bloques de hormigón amarillos a un terreno baldío.

Una vista aérea muestra área dañada por guerra que rodea el puerto de la ciudad de Gaza el 20 de octubre de 2025, durante un alto el fuego negociado por EE.UU. entre Israel y las facciones palestinas. AFP

Delegación de Hamás en El Cairo

En virtud de la primera fase del acuerdo, Hamás entregó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que aún retenía desde el ataque del 7 de octubre y devolvió hasta ahora 12 de los 28 cadáveres de rehenes que todavía se encontraban en Gaza.

A cambio, Israel liberó a cerca de 2.000 prisioneros palestinos.

El brazo armado del movimiento islamista indicó que entregará el cuerpo de un decimotercer rehén el lunes a las 17H00 GMT, tras anunciar la víspera que había encontrado sus restos.

Una etapa posterior del plan de Trump prevé el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada israelí de Gaza. También excluye cualquier papel de Hamás en el gobierno del estrecho territorio.

Una delegación del movimiento palestino se encontraba el lunes en El Cairo para hablar con altos cargos egipcios y cataríes sobre el frágil alto el fuego y la posguerra en Gaza.

Este diálogo abordaría "la formación de un comité de expertos independientes encargado de la gestión de Gaza" tras la guerra, según una fuente cercana a las conversaciones.

El ataque del 7 de octubre dejó un saldo de 1.221 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia se ha cobrado 68.216 vidas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

