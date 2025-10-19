EE. UU. ataca una séptima embarcación en el mar Caribe y la vincula con el ELN

Este domingo 19 de octubre, el Gobierno norteamericano señaló que dio de baja a tres narcotraficantes

Este domingo 19 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, el séptimo desde que declaró un “conflicto armado” contra los traficantes de drogas.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

(Te puede interesar: Elecciones en Bolivia: Así votaron los candidatos presidenciales)

La embarcación navegaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, añadió Hegseth.

Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

El funcionario estadounidense compartió un video en el que se observaba el momento en que la embarcación fue bombardeada, y comparó a los cárteles con Al Qaeda.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua, tras ataques en Gaza Leer más

“Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, sentenció.

Desde agosto pasado, Washington ha desplegado numerosas fuerzas en el mar Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha causado una tensión creciente entre EE.UU. y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Donald Trump calificó a Gustavo Petro como "líder del narcotráfico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 19 de octubre el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y describió a su homólogo Gustavo Petro, como “un líder del narcotráfico”.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”, indicó Trump en Truth Social.

(Lee también: Una crisis de combustible marca la segunda vuelta presidencial en Bolivia)

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que, si Petro no cerraba “estos campos de exterminio de inmediato”, Estados Unidos “se los cerrará”.

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!