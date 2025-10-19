Elecciones en Bolivia: Así votaron los candidatos presidenciales

Este domingo 19 de octubre, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se disputan la Presidencia de la nación sudamericana

Una mujer vota este domingo 19 de octubre en la segunda vuelta electoral para escoger presidente y vicepresidente, en La Paz (Bolivia).

Los candidatos a la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, ejercieron su derecho al voto en horas de la mañana de este domingo 19 de octubre, acompañados de seguidores. La jornada electoral en ese país sudamericano se desarrolla con normalidad.

Candidato Rodrigo Paz dice que Bolivia y el voto están "por encima de la guerra sucia"

El candidato presidencial centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró este domingo que Bolivia y el ejercicio del voto están "por encima de la guerra sucia" que ha marcado la campaña electoral para la inédita segunda vuelta que se realiza en esta jornada.

Paz votó en la ciudad de Tarija (sur), poco después de acompañar a su padre, el expresidente del país Jaime Paz Zamora (1989-1993) a que votara en un municipio vecino.

Para el candidato y también actual senador opositor, "lo importante es que el país vote" y que después de haber elegido al presidente para este próximo quinquenio "gobierne y todos ayudemos a gobernar".

"El país está a una altura mayor que esa guerra sucia que se ha dado y todos quienes han sido parte de eso, Bolivia y el voto (están) por encima de la guerra sucia. Es mucha patria", afirmó.

El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, da declaraciones este domingo 19 de octubre, en la segunda vuelta electoral, en La Paz. Luis Gandarillas / EFE

Paz aseguró que el pasado 17 de agosto, cuando se realizaron las elecciones generales, "se cerró la etapa" del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), pese a que hay personas que "usan políticamente" el nombre de ese partido izquierdista "para hacer daño".

"Pero ni eso sirve porque la gente votó y la muestra es que en el Parlamento (hay) solo ocho masistas (militantes del oficialismo) electos. El resto tenemos una fuerza que representa a diferentes bloques", mencionó.

El candidato afirmó que "Bolivia tiene que ganar" y pidió a la población "que cuide el voto" y que respalde el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de las misiones de observación.

El derechista Quiroga afirma que votar es "una oportunidad histórica" para cambiar Bolivia

El expresidente y candidato derechista Jorge Tuto Quiroga afirmó este domingo que ir a votar es "una oportunidad histórica" para cambiar Bolivia "por mucho tiempo", en la inédita segunda vuelta presidencial que se celebra en esta jornada.

Quiroga (2001-2002), aspirante de la alianza conservadora Libre, votó en un recinto electoral de la zona sur de la ciudad de La Paz (oeste), horas después de haber acompañado a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, en Santa Cruz (este) y a sus padres en Cochabamba (centro).

El candidato dijo que "por primera vez en la vida" la gente tiene un instrumento en las manos para "cambiar el rumbo del país por mucho, mucho tiempo", después de casi 20 años de gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

"Tenemos todos la oportunidad de cambiar Bolivia por mucho tiempo, tenemos esta oportunidad histórica, aprovechémosla, vayamos todos a votar", manifestó.

Quiroga convocó a todos los que permanecen en las filas de las estaciones de servicio a que asistan a votar, pese a la situación de crisis por el desabastecimiento de combustible que se vive en todas las regiones del país.

"Sé que es un compromiso y un esfuerzo adicional, pero si lo pueden hacer Bolivia se los va a agradecer", afirmó.

Asimismo, llamó a los compatriotas que viven en otros países a que vayan a ejercer "su derecho al voto", aunque los recintos electorales estén lejos de donde residen.

Anunció que esperará los resultados de la histórica segunda vuelta en La Paz junto a su compañero de binomio, Juan Pablo Velasco, y a su equipo político.

