Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua, tras ataques en Gaza

Un repunte de violencia en la Franja este domingo 19 de octubre pone a prueba el cese de hostilidades

Varios hombres caminan por los escombros tras uno de los ataques que sufrió Gaza este domingo 19 de octubre.

Israel y Hamás se acusaron mutuamente el domingo 19 de octubre de violar el alto al fuego en la Franja de Gaza, donde un repunte de la violencia en el sur del territorio palestino devastado pone a prueba el cese de hostilidades vigente desde hace nueve días

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció una "violación del alto al fuego" y ordenó al ejército actuar "con fuerza" contra los objetivos "terroristas" en la Franja de Gaza.

Hamás, por su parte, aunque reafirmó su compromiso de respetar el cese de hostilidades advirtió que "cualquier escalada" israelí "obstruiría las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos".

El movimiento islamista palestino anunció poco después haber encontrado el cuerpo de un nuevo rehén israelí, que devolverá durante la jornada.

Bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, la tregua entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra devastadora en el territorio palestino, desencadenada por un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

En virtud de la primera fase de este acuerdo, el grupo islamista entregó el lunes pasado a los 20 rehenes que seguían en Gaza a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos y comenzó a devolver los restos de los cautivos fallecidos.

"Los terroristas lanzaron misiles antitanques y abrieron fuego contra las fuerzas de Tsahal [las tropas israelíes], que actuaban para destruir infraestructuras terroristas en la zona de Rafah, de conformidad con las condiciones del acuerdo", declaró el domingo el ejército en un comunicado.

"Para neutralizar la amenaza", Israel "lanzó ataques aéreos y disparos de artillería en la zona de Rafah", añadieron las fuerzas armadas, calificando el incidente de "flagrante violación del alto al fuego".

Autoridades de Israel reaccionaron

Un testigo palestino contó a AFP que "aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah" en una "zona bajo control militar israelí" y de momento no hay detalles sobre posibles víctimas.

Otro aseguró que antes se habían registrado "enfrentamientos" entre miembros de Hamás y otro grupo armado palestino rival también en una zona "bajo control militar israelí".

"Les sorprendió la presencia de tanques del ejército [en las proximidades]. Parece que hubo algún tipo de enfrentamiento", precisó.

Un hombre camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo 19 de octubre en Gaza. EFE

El brazo armado de Hamás, en cambio, afirmó en un comunicado "no tener conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah".

"Es la ocupación sionista la que sigue violando el acuerdo", indicó anteriormente Izzat al-Rishq, miembro de la oficina política del movimiento islamista.

Los choques estallaron mientras Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió "¡Guerra!" en X.

En tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió en la misma red social que Hamás "pagará un alto precio por cada disparo y cada violación del alto al fuego".

Horas antes del incidente, Israel anunció la identificación de los dos cadáveres de cautivos entregados la víspera por Hamás, a través de la Cruz Roja, en el marco del acuerdo.

Se trata del fotoperiodista Ronen Engel y del tailandés Sonthaya Oakkharasri. Ambos fueron asesinados el 7 de octubre de 2023 y trasladados posteriormente a Gaza.

Israel volvió a afirmar este domingo que no hará "ningún compromiso" y condicionará la reapertura del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

A la vez, Hamás replicó que el cierre de ese puesto fronterizo retardará esta devolución, ya que impide la entrada del equipo necesario para buscar los cuerpos bajo los escombros.

Agencias humanitarias insisten en la apertura del paso fronterizo de Rafah

Las agencias humanitarias y Naciones Unidas reclaman con insistencia la apertura de este cruce, indispensable para llevar ayuda al territorio palestino, arrasado tras dos años de guerra.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, advirtió el sábado desde Ciudad de Gaza de la monumental tarea que implicará proporcionar servicios básicos y alimentos al enclave.

En este contexto, se anunció que el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a la región la próxima semana para supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego.

El ejército israelí continúa controlando todos los accesos a la Franja de Gaza y solo algunos han sido reabiertos, pese a que el acuerdo prevé el ingreso de ayuda humanitaria.

Hamás liberó a tiempo a los 20 secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 12 de los 28 cautivos fallecidos.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí provocó 67.967 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU. Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas.

