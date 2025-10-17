Trump sugiere a Zelenski que es prematuro entregarle misiles de largo alcance

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca tras reanudar el diálogo con Putin

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (izq.), en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, el 17 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el viernes 17 de octubre de 2025 durante una reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que sería prematuro entregar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania.

El mandatario estadounidense sostuvo que espera asegurar la paz con Rusia primero.

"Con suerte, no los necesitarán. Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks", dijo Trump a periodistas en una rueda de prensa conjunta.

Trump agregó que confiaba en lograr que el presidente ruso, Vladimir Putin, pusiera fin a la invasión que lanzó en 2022, tras una llamada telefónica con el jefe del Kremlin el jueves.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron una nueva cumbre en la capital húngara, Budapest, que sería la primera desde una reunión en agosto en Alaska que no logró producir ningún tipo de acuerdo de paz.

"Creo que el presidente Putin quiere terminar la guerra", dijo Trump.

Pero Zelenski, quien vestía un traje oscuro para su tercera reunión con Trump en Washington desde el regreso al poder del presidente estadounidense, discrepó, diciendo que Putin "no está listo" para la paz.

Ucrania ha estado presionando a Washington para obtener Tomahawks durante semanas, argumentando que los misiles podrían forzar a Rusia a que termine su brutal invasión.

Pero en vísperas de la visita de Zelenski, Putin advirtió durante su conversación con Trump contra la entrega de las armas y señaló que podría escalar la guerra y poner en peligro las conversaciones de paz.

Trump dijo que Estados Unidos tenía que ser cuidadoso para no "agotar" sus propias reservas de Tomahawks, que tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros.

Muchas preguntas

Las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa se han estancado desde la cumbre de Alaska.

Pero Trump, quien una vez dijo que podría terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, parece decidido a buscar un avance tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza que cerró la semana pasada.

El Kremlin dijo el viernes que se necesitan resolver "muchas preguntas" antes de que Putin y Trump puedan reunirse, incluyendo quién estaría en cada equipo negociador.

Pero desestimó las sugerencias de que Putin tendría dificultades para volar sobre el espacio aéreo europeo.

Hungría dijo que garantizaría que Putin pudiera entrar y "mantener conversaciones exitosas" con Estados Unidos a pesar de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por presuntos crímenes de guerra.

"Budapest es el único lugar adecuado en Europa para una cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia", dijo el presidente húngaro Viktor Orban en X el viernes.

El presidente Donald Trump, da la bienvenida al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a su llegada a una reunión en la Casa Blanca en Washington, el 17 de octubre de 2025. AFP

La frustración de Trump

La posición de Trump sobre la guerra en Ucrania ha cambiado drásticamente en los últimos meses.

Al comienzo de su mandato, Trump y Putin se acercaron mientras el líder estadounidense calificaba a Zelenski de "dictador sin elecciones".

Las tensiones llegaron a un punto crítico en febrero, cuando Trump acusó a su homólogo ucraniano de "no tener las cartas" en una acalorada reunión televisada en la Oficina Oval.

Las relaciones con Putin se han calentado desde entonces, ya que Trump ha expresado una creciente frustración con el mandatario ruso.

Pero Trump ha mantenido un canal de diálogo abierto y dice que "se llevan bien".

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania describiéndola como una "operación militar especial" para desmilitarizar el país y prevenir la expansión de la OTAN.

Kiev y sus aliados europeos dicen que la guerra es una apropiación ilegal de tierras que ha resultado en decenas de miles de bajas civiles y militares y una destrucción generalizada.

Rusia ahora ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, en gran medida devastado por los combates.

