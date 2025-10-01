UE discute usar activos rusos para un préstamo millonario a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea (UE) concluyeron este miércoles 1 de octubre su cumbre informal en Copenhague con dos temas centrales sobre la mesa: el fortalecimiento de la defensa comunitaria y un nuevo y sustancial apoyo financiero para Ucrania. La propuesta más destacada fue la discusión de un préstamo de reparación para Kiev que alcanzaría los 140.000 millones de euros.

Una reunión informal de líderes europeos

Durante el encuentro, los mandatarios de los Veintisiete abordaron estrategias para hacer frente a las crecientes amenazas en el continente, principalmente las provenientes de la agresión rusa, mientras buscan mecanismos innovadores para sostener la economía y la reconstrucción ucraniana.

Uno de los puntos clave del debate fue la propuesta de un millonario paquete de ayuda para la recuperación de Ucrania. Según se discutió en la cumbre, la idea es articular un préstamo de reparación de 140.000 millones de euros.

Lo más novedoso del plan es su fuente de financiamiento. Los líderes analizaron la viabilidad de financiarlo con los activos rusos bloqueados en la UE desde el inicio del conflicto. Esta medida representaría un paso significativo en la presión económica sobre Moscú y un respaldo contundente a Kiev.

En materia de seguridad, las conversaciones se centraron en la estrategia denominada "Vigilancia del Flanco Oriental". Este plan contempla reforzar la defensa terrestre, marítima y ciberespacial de los países miembros ante las constantes amenazas rusas.

Sin embargo, la visión no fue unánime en cuanto al foco geográfico. Delegaciones como las de España e Italia pidieron no descuidar el flanco sur europeo, abogando por una visión de seguridad que sea integral y abarque todas las fronteras de la Unión Europea.

Se espera una rueda de prensa de la presidencia danesa y una nueva reunión de la Comunidad Política Europea este jueves para seguir abordando la seguridad continental y la ayuda a Ucrania.

