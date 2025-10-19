Elecciones en Bolivia: La segunda vuelta avanza con "absoluta normalidad"

La evaluación de la primera mitad de la jornada de votación "es muy positiva", según el Tribunal Supremo Electoral

Personas esperan en una fila este domingo 19 de octubre, para votar en la segunda vuelta electoral en la comunidad de Laja (Bolivia).

La media jornada de la inédita segunda vuelta presidencial que se realiza este domingo 19 de octubre en Bolivia transcurrió "con absoluta normalidad" y sin incidentes de consideración, informó el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

La evaluación de la primera mitad de la jornada de votación "es muy positiva" y la "logística electoral fue implementada con mucho éxito y eficiencia", resaltó Hassenteufel en una rueda de prensa en La Paz.

"Podemos destacar que esta media jornada ha transcurrido con absoluta normalidad y, en comparación a la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes de consideración", indicó.

El vocal agradeció a la ciudadanía "por asumir una conducta responsable que está a la altura de este momento histórico" que vive el país y valoró que el cien por ciento de las mesas de votación están en pleno funcionamiento.

"Eso quiere decir que a esta hora más de 34.000 mesas están funcionando sin ningún problema para recibir el voto de todos los bolivianos", sostuvo.

En cuanto al voto en el exterior, que se realiza en 22 países, precisó que por el momento cerraron 309 mesas en Europa y una en Japón.

Elecciones en Bolivia: Personas detenidas por circular en vehículos sin autorización

Entre algunos sucesos menores, mencionó que hubo "algunas personas detenidas" por circular en vehículos sin autorización del órgano electoral o con permisos falsificados, "pero incidentes mayores no han existido".

Hassenteufel ratificó que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecerá información entre las 20.00 y 20.30 hora local (00.00 y 00.30 GMT del lunes).

También reiteró que si bien las mesas electorales deben funcionar durante ocho horas continuas, si hay gente aun en la fila transcurrido ese tiempo, los jurados deben esperar "a que vote el último ciudadano".

Elecciones en Bolivia: Paz y Quiroga se disputan la Presidencia

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en agosto, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos vuelven a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Para esta votación, se usa el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están habilitadas para votar más de 7,5 millones de personas en territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

Los cuatro candidatos ya emitieron sus votos y se prevé que todos, salvo Lara, esperen los resultados de la jornada en La Paz, donde está la sede del TSE.

