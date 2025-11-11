El Pentágono despliega tropas en jungla panameña en medio de tensión regional

Movimiento coincidiría con operativo antidrogas en Caribe; el programa de entrenamiento se intensificaría hasta 2026

Fotografía de un Boeing C-17A de la Fuerza Aérea estadounidense, estacionado en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, en Ciudad de Panamá (Panamá).

El Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas, según informó el lunes, 10 de noviembre de 2025, la cadena ABC.

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en el 2026.

El curso, que comenzó a principios de este año, no tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró el funcionario a ABC.

Esta sería la primera vez en más de dos décadas que el Ejército estadounidense envía a tropas convencionales a un entrenamiento en la selva panameña.

El Comando Sur de EE.UU. ya había informado el pasado 4 de noviembre sobre entrenamientos conjuntos entre tropas estadounidenses y panameñas centrados en preparar a los soldados "para sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos".

Mensaje militar a Venezuela

Este movimiento coincide con el amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, cercano a las costas de Venezuela y Colombia, como parte de una campaña contra el narcotráfico que ha resultado en una veintena de ataques a lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 70 "narcoterroristas", según Washington.

El renovado interés de Estados Unidos en Panamá probablemente responda a razones prácticas, aunque también podría utilizarse para enviar un mensaje a la región, insistió el coronel retirado del Cuerpo de Marines estadounidense, Steve Ganyard.

"Desde un punto de vista práctico, es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa. Y las selvas de Centroamérica y Suramérica presentan sus propios desafíos. Dicho esto, sin duda se le está enviando un mensaje a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro al realizar entrenamientos de combate en su territorio", afirmó a ABC.

Poco después de su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su interés en Latinoamérica e incluso expresó su intención por recuperar el control sobre el Canal de Panamá, supuestamente para contrarrestar la "influencia maligna" de China en el paso interoceánico.

Más recientemente, Trump ha redoblado su retórica contra los mandatarios venezolanos, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, a los que acusa de liderar redes de narcotráfico, algo que tanto Caracas como Bogotá rechazan.

Soberanía panameña cuestionada

El pasado agosto, el Pentágono ya había establecido un programa conjunto de entrenamiento con el Ejército panameño en la selva.

"Si uno puede entrenar y combatir en uno de los lugares más difíciles y desafiantes del mundo, se crea una fuerza realmente letal y eficaz", declaró a ABC el funcionario, quien adelantó que el Departamento de Guerra estadounidense planea enviar pelotones de hasta unos 40 soldados a la vez.

Después de protagonizar diferencias públicas por el Canal de Panamá, Trump envió a principios del mes de noviembre una misiva a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que calificó al país centroamericano como un "amigo firme y un valioso aliado" de Washington.

En este contexto, se firmaron acuerdos en materia de seguridad que preveían más presencia militar estadounidense temporal y rotativa en Panamá como parte de la cooperación bilateral para la defensa del Canal.

Varios sectores panameños tildaron a estos pactos como una violación a la soberanía y al Tratado de Neutralidad que rige a la vía acuática, algo negado de plano por el Gobierno de Mulino.

