Trump sobre Venezuela: sin guerra, pero augura el 'fin' de Maduro

El presidente Trump aseguró que no prevé una guerra con Venezuela, aunque insinuó que el régimen “tiene los días contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no cree” que su país vaya a una guerra con Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo 2 de noviembre que “no cree” que su país vaya a una guerra con Venezuela, aunque evitó confirmar si su Gobierno tiene planes militares contra el régimen de Nicolás Maduro.

(Te puede interesar: El Kremlin admite contactos con Venezuela sobre una eventual ayuda a Maduro)

En una entrevista con el programa ‘60 Minutes’ de CBS, Trump fue consultado sobre si Estados Unidos se prepara para una ofensiva militar en territorio venezolano. Su respuesta fue tajante: “Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal”, señaló, aludiendo al tráfico de drogas y a la inmigración ilegal procedente de Venezuela.

Sin embargo, el mandatario eludió ofrecer detalles sobre posibles ataques militares. A la periodista Norah O’Donnell respondió: “No voy a decir si es verdad o no. No le revelaría a una reportera si voy a atacar o no”.

RELACIONADAS Zohran Mamdani sigue como favorito antes de comicios de Nueva York

Donald Trump vincula a Venezuela con cárcel y droga. AFP

Trump vincula a Venezuela con cárcel y droga

Durante una escala del Air Force One, Trump reiteró la misma postura. “¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? Suponiendo que hubiera planes, ¿cree que se lo diría? Tenemos planes muy secretos”, dijo con tono irónico.

(Sigue leyendo: Marco Rubio desmiente un posible ataque de Estados Unidos en Venezuela)

EE.UU. se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, según medios Leer más

Al ser presionado sobre la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, Trump evitó confirmar una posible operación aérea y respondió: “Tiene que estar en alguna parte, es muy grande”.

En toda la entrevista, el presidente insistió en vincular a Venezuela con el envío de “miles de personas de cárceles, instituciones mentales y adictos a las drogas” hacia Estados Unidos.

Finalmente, ante la pregunta de si Maduro tiene los días contados, Trump no dudó: “Diría que sí, creo que sí”.

Tanto él como su exsecretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes 1 de noviembre que Estados Unidos planifique un ataque directo contra Caracas, aunque reconocieron un incremento de la presión militar en la región.

What is President Trump doing to end the government shutdown?



“What we're doing is we keep voting. I mean, the Republicans are voting almost unanimously to end, and the Democrats keep voting against ending it,” says Trump. pic.twitter.com/f6smwqi8Jn — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ