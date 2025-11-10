El jefe de la BBC de Londres renunció por editar un discurso de Donald Trump

Presidente de la BBC se disculpa por edición del discurso de Trump, del 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio

Personas caminan frente a la sede de la BBC en Portland Place, Londres, el 2 de julio de 2020. Tim Davie anunció que el 9 de noviembre de 2025 dejará su cargo como director general de la BBC.

El presidente de la cadena británica BBC, Samir Shah, pidió disculpas este lunes 10 de noviembre de 2025 en nombre del grupo audiovisual público por un "error de juicio" en el montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense Donald Trump.

Las excusas llegaron un día después de las dimisiones del director del grupo audiovisual público británico y de la responsable de su canal de noticias BBC News por este caso.

La cadena se vio cuestionada por haber editado distintos fragmentos de un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El montaje engañoso del discurso de Trump estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La derecha británica dice que la BBC tiene la «última oportunidad» para cambiar tras la salida de los directivos.https://t.co/b3KPkt7xrK — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 9, 2025

Dos dimisiones en la BBC

"Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio", señaló el presidente del grupo audiovisual en una carta a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage.

El caso Lineker sacude la programación de la BBC Leer más

En su carta, Shah prometió "reforzar" el control del cumplimiento de las normas editoriales del grupo.

RELACIONADAS La BBC retransmitirá globalmente la capilla ardiente de Isabel II

La presidenta del comité parlamentario había estimado que la BBC "debe ser ejemplar" frente al aumento de la desinformación.

Ante la polémica, el director general del grupo público, Tim Davie, y la responsable de BBC News, Deborah Turness, habían dimitido el domingo.

El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló el lunes que "apoya una BBC fuerte e independiente", que desempeña "un papel vital en la era de la desinformación", pero le exigió "mantener una alta calidad" y "corregir sus errores rápidamente".

Trump había denunciado el domingo a los "periodistas corruptos" e "inmorales" de la BBC en su red Truth Social.

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, dimiten tras varias polémicas, entre ellas un documental cuya edición pareció indicar que Trump había incitado directamente los disturbios en el Capitolio.https://t.co/iFt7ynKdPW pic.twitter.com/q370yQwOlk — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 9, 2025

Este lunes, en respuesta a Trump, la ya exdirectora de BBC News, Deborah Turness, negó que haya parcialidad institucional en el canal de noticias del medio público.

"Quiero dejar algo muy claro, BBC News no está sesgada institucionalmente. Por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo", declaró Turness.

Por su parte, Davie afirmó en su nota de dimisión que "la BBC funciona bien", pero reconoció que "se han cometido errores" por los que debía asumir la responsabilidad.

El caso del discurso de Trump se suma a otras acusaciones de parcialidad.

En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por "haber infringido las normas de emisión" en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamás.

Críticas de la clase política

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, del Partido Conservador, lamentó "un catálogo de graves fallos".

El líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió "un cambio total y radical" del grupo público.

Extremistas utilizan videojuegos para radicalizar, según investigación Leer más

La BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174,50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22,8 millones de hogares, lo que equivale a 3.800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

RELACIONADAS El príncipe Guillermo acusa a BBC de contribuir al miedo de Diana de Gales

La reputación de honestidad de la BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada", afirmó a la AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George’s, de Londres.

El caso del discurso de Trump surgió después de que el diario The Telegraph tuviera conocimiento de una nota interna redactada por el antiguo asesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott.

El asesor sugería en su nota que se habían cometido errores en la edición del discurso de Trump.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!