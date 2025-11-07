Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

botes al navegar en Cumaná
Fotografía tomada el 20 de septiembre de 2025, de un grupo botes al navegar en Cumaná (Venezuela).EFE

Ofensiva antinarco de EEUU ya deja al menos 70 muertos tras nuevo ataque en el Caribe

Pentágono publica video de navío explotando. Gobiernos regionales y ONU alegan que muchas víctimas eran civiles inocentes

Un nuevo ataque estadounidense a otra presunta lancha con drogas en el Caribe dejó el jueves, 6 de noviembre de 2025, tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a al menos 70.

RELACIONADAS

Washington comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", incluso si apuntan a traficantes conocidos.

Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada".

El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas.

"Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", agregó Hegseth, sin dar más detalles.

Con este balance, el número de fallecidos que deja la campaña antinarcóticos de Estados Unidos se eleva a al menos 70.

"Amenazan nuestra patria"

conferencia de la COP30

Líderes mundiales se reúnen en la Amazonía para defender lucha climática

Leer más

Washington ha destruido durante su campaña al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible, si bien aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

RELACIONADAS

"A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos", añadió el jefe del Pentágono.

La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas.

Ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a la región.

Estados Unidos también ha realizado demostraciones de fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando el mar Caribe frente a la costa del país en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.

El izquierdista, señalado de cargos de narcotráfico por Estados Unidos, insiste en que no hay cultivos de drogas en su país.

"Conflicto armado"

La administración de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de drogas latinoamericanos.

Mundo, Arabia Saudí, Mar Rojo, Turismo

Mar Rojo saudí: descubriendo lo inimaginable

Leer más

Los describe como "grupos terroristas" para justificar los ataques.

RELACIONADAS

Los gobiernos y familias de víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores.

El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha dicho que las muertes han ocurrido "en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dora Bedón, el arte detrás de los trajes de la Mama Negra 2025

  2. El mayor templo ortodoxo del mundo abre sus puertas en Bucarest

  3. Solo 5.420 tiendas han llegado a Gaza pese a acuerdo de 190.000, alerta la ONU

  4. Tifón Kalmaegi deja casi 200 muertos en Filipinas y se degrada rumbo a Tailandia

  5. China acelera su modernización militar con un tercer portaviones de alta tecnología

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre

  2. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  3. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  4. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos