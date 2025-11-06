Líderes mundiales se reúnen en la Amazonía para defender lucha climática

Brasil organiza cumbre clave que busca destrabar la lucha ambiental, marcada por ausencias clave y urgencia de financiamiento

El presidente de Brasil, Lula da Silva (c), saluda al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (i) y al príncipe de Gales, Guillermo durante la conferencia en Belém (Brasil).

Los líderes de partes del mundo se reúnen este jueves 5 y viernes 7 de noviembre de 2025, en la ciudad amazónica de Belém para intentar salvar la lucha por el clima, amenazada por divisiones, tensiones internacionales y la retirada de Estados Unidos.

Medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno respondieron a la invitación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para acudir a esta ciudad fluvial, previo a la COP30 de la ONU (10-21 de noviembre).

La elección de Belém generó polémica debido a su limitada infraestructura, que encareció los precios y complicó la llegada de pequeñas delegaciones y ONG.

Brasil hasta destinó fondos para alojar gratuitamente a delegados de los países más pobres en dos cruceros fletados para la ocasión.

Nunca antes esta ciudad de casi 1,4 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive en favelas, había acogido un evento internacional de tal magnitud.

Las autoridades aprovecharon para dar una cara nueva a la urbe.

"La COP da a Belém la notoriedad que merece. Es importante que las miradas se dirijan a nuestra región, a la Amazonía", celebra Karol Farias, de 34 años, una maquilladora en el emblemático mercado Ver-o-Peso, completamente renovado.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advierte de que la "ventana de oportunidades" para salvar el planeta "se cierra rápidamente", en la apertura de la cumbre de líderes previa a la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém #AFP pic.twitter.com/AgRTnQNEhr — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 6, 2025

Sin embargo, el sitio de la cumbre, el Parque de la Ciudad, aún era una zona en construcción el miércoles, repleto de trabajadores atareados en levantar tabiques o disponer mobiliario, constató la AFP.

Los atascos en Belém empeoraron con el cierre de algunas vías.

"No tengo nada contra la COP, pero Belém no tiene la infraestructura necesaria para recibir un evento así", protestó el taxista Agildo Cardoso.

Se movilizaron unos 10.000 agentes de las fuerzas del orden, así como 7.500 militares.

"Basta de hablar"

Para la presidencia brasileña, el objetivo es salvar la cooperación internacional diez años después del Acuerdo de París.

Colapso sanitario en Haití impulsa éxodo de embarazadas a República Dominicana Leer más

Y ello en un momento sombrío para el clima, puesto que la ONU admite que el mundo superará en los próximos años el umbral crítico de 1,5º C de calentamiento global.

RELACIONADAS La ola demócrata en comicios locales amenaza el plan legislativo de Trump

Brasil no buscará grandes decisiones en Belém: quiere que la COP30 consagre compromisos concretos y organice un seguimiento de las promesas pasadas, por ejemplo, sobre el desarrollo de energías renovables.

"Basta de hablar, es momento de implementar lo que hemos acordado", declaró Lula en una entrevista con la AFP y otras agencias de prensa.

Brasil lanzará este jueves un fondo dedicado a la protección de los bosques (TFFF) y un acuerdo para cuadruplicar la producción de combustibles "sostenibles".

Varios países también quieren ampliar los compromisos para reducir las emisiones de metano, gas que contribuye significativamente al calentamiento global.

Príncipe Guillermo, Macron, Petro

Ciento setenta países participan en la COP30, pero Estados Unidos, el segundo mayor contaminador del mundo después de China, no enviará una delegación.

Eso es, sin embargo, un alivio para quienes temían que Washington obstaculizara los avances, como ocurrió recientemente al bloquear un plan mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo.

El presidente francés Emmanuel Macron, el colombiano Gustavo Petro, y el príncipe Guillermo de Inglaterra participarán en la cumbre.

La mayoría de los líderes del G20, incluidos China e India, no asistirán.

Donald Trump, invitado por Lula, ignoró la conferencia. La segunda retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París se suma a un entorno internacional tenso, de guerras comerciales y conflictos.

"No es caridad"

Buena parte del mundo en desarrollo sigue insatisfecho tras el acuerdo alcanzado el año pasado en Bakú sobre financiación climática y quiere volver a poner el tema sobre la mesa.

Vivir bajo el aire más contaminado del mundo, una rutina diaria en Nueva Delhi Leer más

"No se trata de caridad, sino de necesidad", declaró a la AFP Evans Njewa, diplomático de Malaui que preside el grupo de los países menos desarrollados.

La Unión Europea o los pequeños Estados insulares (Aosis) quieren sobre todo avanzar más en la reducción de las emisiones, abordando el tema de las energías fósiles.

"Muchos de nuestros países no podrán adaptarse a un calentamiento que supere 2° C", confió a la AFP Ilana Seid, diplomática del archipiélago pacífico de Palaos y presidenta de Aosis. "Algunos de nuestros países insulares dejarían de existir".

Brasil, que se presenta como un puente entre el Norte y el Sur, no está exento de paradojas: a la vez que consigue frenar la deforestación, dio luz verde a la exploración petrolera frente a las costas de Amazonía.

"Es muy contradictorio", dijo Angela Kaxuyana, de Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.

"Los mismos países" que se comprometen con el clima son los que "negocian la exploración petrolera" en la mayor selva tropical del planeta, deploró en Belém.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!