Desde el SARS al SARS-Cov-2: ¿Por qué no hay vacunas contra el coronavirus?

El mundo ha enfrentado antes brotes de coronavirus: el SARS (síndrome respiratorio agudo severo), en 2002; también el MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente), en 2012. Dos epidemias que demostraron hace casi dos décadas los peligros que esta familia de virus supone para la humanidad y que en 2020 se convirtió en una pandemia tras la expansión del SARS-Cov-2. Si hubo dos grandes alarmas en los últimos años, ¿por qué no existe una vacuna?

Coronavirus: la pandemia podría llevar a la pobreza a más de 500 millones de personas Leer más

Coronavirus Ecuador y el mundo | MINUTO A MINUTO: noticias actualizadas, casos y más

La llegada del SARS a China —un virus entonces desconocido, que tuvo su origen en un animal— se propagó rápidamente en diferentes países, logrando infectar a más de 8.000 personas y provocando la muerte de alrededor de 800, por lo que existía una gran presión para el desarrollo de una vacuna que frene su avance, publica BBC Mundo.

"Decenas de científicos en Asia, Estados Unidos y Europa comenzaron a trabajar frenéticamente para crear la inoculación. Surgieron varios candidatos, algunos de los cuales estaban listos para ser usados en ensayos clínicos", apunta ese medio. Sin embargo, una vez que se consiguió controlar la epidemia, los estudios para lograrlo se dejaron de lado.

La presión para crear una vacuna contra el coronavirus volvió con el brote de MERS, que también tuvo su origen en un animal, y como ocurrió con el SARS, no se obtuvo una. Pero hubo un equipo de científicos en Texas, Estados Unidos, que siguió investigando: para 2016 tenían una opción.

COVID-19: ¿El coronavirus se mantiene en el aire? Esto es lo que dice la OMS Leer más

“Habíamos terminado los ensayos"

“Habíamos terminado los ensayos y habíamos pasado por el aspecto crítico de crear un proceso de producción de la vacuna a escala piloto”, dijo a BBC Mundo la doctora María Elena Bottazzi, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas.

Agrega que, junto a su equipo, se dirigió a los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. para ofrecerla y consultar qué debían hacer para moverla cuanto antes en las clínicas, pero no hubo interés y no lograron obtener el financiamiento necesario. No fueron los únicos intentos por desarrollar una vacuna, pero más de uno corrió con la misma suerte.

Y es que como indica a ese medio Susan Weiss, profesora de microbiología de la Universidad de Pensilvania, “se disiparon los coronavirus y el interés por ellos. Hasta ahora. Y realmente creo que debíamos haber estado mejor preparados”.

Coronavirus: diccionario de la pandemia que nos tiene en cuarentena Leer más

¿Cuándo debió empezar la preparación?

La diseñada por Bottazzi y su equipo era una vacuna en respuesta a la epidemia de 2002, pero que de quedar lista en esa época hubiera permitido un avance mayor en el desarrollo de una nueva para luchar contra otros brotes de coronavirus.

El mundo estuvo bajo aviso desde la llegada del SARS, momento desde el cual los esfuerzos debieron centrarse en la preparación para una posible pandemia, según Jason Schwartz, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale a BBC Mundo.