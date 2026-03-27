Agresión a mujer trans en España deja cinco detenidas y una joven herida

La Guardia Civil arrestó a cinco jóvenes tras una pelea en un bar que dejó herida a una mujer trans

Cinco mujeres de entre 18 y 24 años fueron detenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Azadi’, por su presunta participación en la agresión a una mujer trans dentro de un local nocturno en La Bañeza, en la provincia de León, España. A las arrestadas se les atribuyen, por el momento, los delitos de lesiones y riña tumultuaria, mientras que la investigación no contempla inicialmente un delito de odio.

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Pelea dentro de un pub dejó a la víctima herida

Los hechos se registraron en la madrugada del 22 de marzo de 2026, cuando varias personas se vieron involucradas en una pelea al interior de un pub del municipio. Como consecuencia del altercado, la víctima resultó con heridas que requirieron atención médica en el Centro de Salud de La Bañeza.

Tras recibir la alerta, patrullas de la Guardia Civil acudieron al establecimiento, lograron restablecer el orden e identificaron a las personas presuntamente implicadas en la agresión.

Investigación policial y puesta a órdenes judiciales

Las diligencias fueron desarrolladas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, cuyas investigaciones permitieron identificar y detener a las cinco sospechosas. Posteriormente, junto con el atestado policial, las detenidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, que se encontraba en funciones de guardia.

Colectivos denuncian agresión y relatan secuelas de la víctima

El caso tomó relevancia pública después de que la Plataforma Trans difundiera lo ocurrido y denunciara que se trató de una agresión grupal de carácter violento. El colectivo aseguró que la víctima, Bianca Lizbeth Fernández, de 21 años, sufrió lesiones físicas y afectaciones emocionales tras el ataque.

De acuerdo con la organización, la joven recibió siete puntos de sutura en la ceja y días después tuvo que ser hospitalizada para someterse a una intervención quirúrgica por una fractura de mandíbula.

En declaraciones recogidas por medios locales, la víctima relató que el incidente se originó en la fila del baño del bar, donde —según su versión— fue objeto de insultos y burlas antes de que la situación escalara hasta la agresión física.

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