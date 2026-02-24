Hallan sin vida a mujer trans en Pasaje: piden investigar posible crimen de odio

Colectivos LGBTI+ piden que el caso de Gisella Granda Ochoa sea investigado como posible crimen motivado por prejuicio

La vivienda de la víctima está ubicada en las calles Juan Montalvo y Galo García, en Pasaje.

La ausencia empezó a inquietar al vecindario. Tres días sin ver a Gisella entrar o salir de su vivienda, tres días con la puerta entreabierta. La noche del lunes 23 de febrero de 2026, una vecina decidió alertar a la Policía. Minutos después, los agentes confirmaron la sospecha: Gisella Estefanía Granda Ochoa, de 46 años, fue encontrada sin vida en el interior de su dormitorio.

El hallazgo se registró cerca de las 20:00 del 23 de febrero, en una casa ubicada en las calles Juan Montalvo y Galo García, en el cantón Pasaje. La alerta ingresó a través del ECU 911 y fue atendida por personal policial del circuito Praderas.

De acuerdo con el parte oficial, el cuerpo presentaba una herida en el cuello causada por un objeto punzocortante. La víctima se encontraba en estado de descomposición. En la escena intervinieron agentes del móvil Praderas y personal de mando del distrito Pasaje, quienes aseguraron el lugar y realizaron el procedimiento legal correspondiente para el levantamiento del cadáver.

La Policía confirmó que se trataba de una mujer trans que residía sola en el inmueble y que no registraba antecedentes penales. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para las investigaciones respectivas.

RELACIONADAS Policía captura al sospechoso de un triple asesinato perpetrado en Catamayo

Gisella Estefanía Granda Ochoa, de 46 años, era conocida en su barrio en Pasaje y trabajaba en un gabinete del cantón. cortesía

Organizaciones piden aplicar protocolos especializados

Violencia LGBT en Ecuador: 30 asesinatos en 2025 Leer más

Tras conocerse el hecho, organizaciones de la diversidad sexual se pronunciaron públicamente. La Asociación Silueta X, junto con la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+, la Plataforma Nacional Trans y la Coalición Quiteña Resistencia Rosa, señalaron que el crimen debe investigarse bajo los protocolos de posibles delitos motivados por prejuicio.

Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X y de la Federación LGBT+, pidió que se conforme un equipo especializado de criminalística y que se garantice una investigación diligente que permita identificar y sancionar a los responsables.

Los colectivos advirtieron que las mujeres trans enfrentan contextos de violencia estructural y que este caso se suma a otros episodios registrados en años recientes. Además, solicitaron al Estado fortalecer las medidas de protección y el acceso efectivo a la justicia para esta población.

Conocida en el sector

En el barrio, Gisella era una figura conocida. Vecinos señalaron que no escucharon ruidos inusuales en los días previos, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho habría ocurrido sin que nadie lo advirtiera. La víctima tenía un gabinete en Pasaje, actividad por la que era reconocida en la zona.

En la provincia de El Oro, este es el primer caso que involucra a una mujer trans asesinada en lo que va de 2026. En agosto de 2025, una estilista trans fue encontrada sin vida en el centro de Machala, en circunstancias que también generaron pronunciamientos de organizaciones sociales.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ