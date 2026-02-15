Expreso
CATAMAYO
Decenas de indicios balísticos fueron hallados en la zona del crimen.CORTESÍA

Policía captura al sospechoso de un triple asesinato perpetrado en Catamayo

Jordan Valencia, presunto integrante de una banda narcoterrorista, fue detenido en un control tras cambiar su apariencia

Jordan Joel Valencia Cortez, principal sospechoso de un triple asesinato ocurrido en el cantón Catamayo, provincia de Loja, fue capturado este domingo 15 de febrero de 2026 durante un operativo policial de control. El detenido tenía una boleta de captura vigente por el presunto delito de asesinato relacionado con un ataque armado en el sector rural San José, el cual dejó tres víctimas mortales en mayo de 2025.

Según las investigaciones preliminares, Valencia sería integrante de una agrupación narcoterrorista que opera en el sur del país y se habría teñido el cabello para intentar evadir a las autoridades.

El crimen que se le imputa ocurrió la madrugada del 25 de mayo de 2025 en el Night Club La Luna. De acuerdo con el proceso investigativo, al menos cuatro hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon de forma directa contra los presentes. En el sitio fallecieron José Alejandro Paute Paute (18 años), Erick Paul Cruz de la Cruz (24 años) y Wilmer Javier Campos Martínez (26 años), este último de nacionalidad venezolana.

Las autoridades levantaron en la escena 16 indicios balísticos, que incluían casquillos de calibres 9 mm y .223, este último correspondiente a armamento de alto poder. 

Pese a la violencia del ataque, una de las hipótesis que maneja la Policía es que las víctimas habrían sido confundidas. Valencia, quien además registra antecedentes por robo agravado en El Oro y Loja, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para determinar su grado de participación en el hecho.

CATAMAYO
Detenido por crimen de Catamayo.CORTESÍA

