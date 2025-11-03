Loja registra 24 muertes violentas en lo que va de 2025

La provincia de Loja, conocida por su tranquilidad, atraviesa un año difícil. En lo que va del 2025 se han registrado 24 muertes violentas, una cifra que marca un incremento del 26 % respecto al año anterior. Así lo confirmó Luis Merino, jefe de Criminalística.

“Es lamentable hablar de este número, pero las tendencias delictivas que afectan al país también se están haciendo visibles en Loja”, señaló Merino.

Él sostiene que, aunque el aumento preocupa, la provincia aún no alcanza los niveles de violencia de otras zonas del Ecuador. “Hemos logrado contener parte del impacto gracias al trabajo diario de los equipos técnicos y preventivos”, comentó.

El mes más violento del año fue agosto, con cinco muertes registradas en pocos días. Merino detalló que la mayoría de los casos son muertes selectivas. “Son hechos que no surgen de la nada. Detrás hay planificación, pagos previos y motivaciones muy claras”, precisó.

El mapa de la violencia también deja ver una concentración geográfica: la ciudad de Loja y el cantón Catamayo son los más golpeados. En este último se han registrado ocho homicidios.

Una veintena de casos corresponde a asesinatos

Las investigaciones reflejan que 23 de los casos corresponden a asesinatos y uno a homicidio, relacionado con un miembro activo de las Fuerzas Armadas que murió en una riña. A eso se suma el caso de un agente de tránsito asesinado.

Merino acotó que el 60 % de los casos ha sido resuelto, mientras que el resto sigue bajo investigación. “No son números fríos, son vidas que se pierden, familias afectadas y barrios que sienten el miedo”. FIR

