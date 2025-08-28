Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: esto se sabe hasta ahora

La mañana del 27 de agosto de 2025, un tiroteo sacudió la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, dejando un saldo de dos niños muertos y 17 personas heridas. El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 a.m., mientras los estudiantes participaban en una misa para dar inicio al nuevo año escolar.

El agresor, identificado como Robin Westman, de 23 años, disparó desde el exterior de la iglesia a través de las ventanas, utilizando un rifle, una escopeta y una pistola, todas adquiridas legalmente.

Las víctimas fatales fueron dos menores de 8 y 10 años, quienes estaban sentados en los bancos del templo. Entre los heridos se cuentan 14 niños de entre 6 y 15 años, y tres adultos mayores que asistían como feligreses. Dos de los menores permanecen en estado crítico. El atacante se quitó la vida en el estacionamiento tras consumar el ataque.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, calificó el acto como “una muestra de crueldad incomprensible” y confirmó que el FBI investiga el caso como posible crimen de odio y terrorismo doméstico. Westman había sido alumno de la misma escuela y su madre trabajó en la oficina parroquial años atrás.

Medidas de emergencia

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su consternación por el ataque y aseguró que la Oficina de Aprehensión Criminal y la Patrulla Estatal están colaborando en la investigación. “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, publicó en redes sociales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también condenó el ataque y destacó la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia. “No se trata solo de pensamientos y oraciones. Estos niños estaban literalmente rezando cuando ocurrió el tiroteo”, declaró en una rueda de prensa.

La ciudad informó que no existe una amenaza activa para la comunidad y que el tirador fue “contenido” inmediatamente después del ataque. Las autoridades habilitaron una zona de reunificación para las familias en el mismo recinto escolar, y se activaron protocolos de atención psicológica para estudiantes, docentes y familiares.

¿Quién era el atacante?

Robin Westman, el presunto autor del tiroteo, era una persona transgénero que había solicitado el cambio de nombre en 2021. Según documentos judiciales, no tenía antecedentes penales. El FBI investiga si el ataque estuvo motivado por odio religioso, dado que se dirigió específicamente contra una comunidad escolar católica durante una ceremonia litúrgica.

La Escuela Católica Annunciation, fundada en 1923, cuenta con una matrícula de aproximadamente 370 alumnos desde preescolar hasta octavo grado. Es reconocida por su modelo académico católico y su integración al Bachillerato Internacional. Apenas dos días antes del ataque, se habían compartido imágenes del regreso a clases con estudiantes sonrientes y familias reunidas en el patio escolar.

La comunidad educativa enfrenta ahora un proceso de duelo y reconstrucción emocional. Padres, docentes y líderes religiosos han convocado vigilias y misas en memoria de las víctimas, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en instituciones educativas del estado.

