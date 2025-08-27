Trump dice que fue informado sobre "trágico tiroteo" en Mineápolis

Al menos dos muertos y veinte heridos deja tiroteo en Minneapolis en una escuela católica en Estados Unidos

Imágenes de una intervención de la policía en la suite de tirs dans una école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles 27 de agosto de 2025 en una escuela de la ciudad de Mineápolis, y calificó la situación de "terrible".

"He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota", afirmó Trump en su red Truth Social.

"El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca comenzará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!", agregó.

Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles en Minneapolis.

Gobernador lamenta el incidente

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "presenta una amenaza activa", confirmaron las autoridades.

El presidente Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha lamentado este incidente que se ha producido la primera semana de clases, según recoge en su edición web el diario español El País.

“Me han informado sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que tengamos más información. La BCA y la Patrulla Estatal están en el lugar. Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, ha escrito.

Desde 2014, se han documentado casi 5.000 tiroteos masivos, con más de 500 por año desde 2020, según el Gun Violence Archive. Hasta el 31 de julio de 2025, hubo 268 tiroteos masivos que dejaron 262 personas muertas y 1.161 heridas (excluyendo al tirador).

