La maternidad en cifras: ¿qué tan protegidas están las madres en Ecuador?

En un país marcado por la violencia, la migración y la incertidumbre, ser madre en Ecuador es un acto diario de resistencia. Este especial reúne historias reales de mujeres que crían con miedo, amor y coraje en medio del caos. Madres que han perdido a sus hijos, que los ven partir en busca de un futuro mejor, que enfrentan la delincuencia desde la trinchera de sus hogares o desde sus uniformes. A través de testimonios, datos y análisis, EXPRESO rinde homenaje a las mujeres que sostienen este país desde el corazón y la lucha silenciosa.

En Ecuador, más de 4 millones de mujeres son madres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La maternidad, diversa y compleja, atraviesa distintas realidades sociales y culturales a lo largo del país.

Hay madres jóvenes, madres solteras, abuelas que crían como madres, y también quienes ejercen su maternidad en medio de desafíos como la migración, la pobreza o la violencia. Cada una construye su propia historia, marcada por el amor, la resistencia y la entrega cotidiana. Y es que cada nacimiento es también una esperanza renovada, un acto de fe en el futuro.

Más allá de los números, ser madre en Ecuador implica equilibrar múltiples roles: trabajadora, cuidadora, jefa de hogar, educadora. Muchas lo hacen sin redes de apoyo, pero con una fortaleza que no siempre se ve en las estadísticas.

En zonas rurales, por ejemplo, las madres caminan kilómetros para llevar a sus hijos al centro de salud o a la escuela, mientras que en las ciudades lidian con jornadas laborales extensas sin dejar de estar presentes en casa.

Reconocer a las madres es también visibilizar sus necesidades y sus sueños. Es apostar por políticas que las acompañen, que les den tiempo, seguridad y oportunidades. Porque cada madre que cría con ternura, que lucha por el bienestar de sus hijos, que no se rinde a pesar de las dificultades, es una columna invisible pero fundamental de este país.

En Ecuador, más de 1,7 millones de madres son representantes de hogar

El INEC refirió que, de las más de 4 millones de madres que residen en Ecuador, 1,7 millones son representantes de hogar. Asimismo, 922.117 madres tienen solo un hijo, mientras que 771.095 tienen 5 o más vástagos. El promedio de hijos nacidos vivos de las madres del país es de 2,6.

Guayas encabeza el mapa de la maternidad en Ecuador: según el censo de 2022, alberga a 1'158.333 madres. Le siguen Pichincha, con 851.378, y Manabí, con 447.603. Tres provincias que, juntas, concentran más del 40 % de las madres del país, reflejando también el peso poblacional y social de estas regiones.

Empleo en madres ecuatorianas

Según datos oficiales, en Ecuador 2'019.723 madres forman parte activa de la población trabajadora. De ese total, unas 430 mil se desempeñan en actividades de comercio al por mayor y menor, mientras que cerca de 187 mil laboran en los sectores de alojamiento y servicios de comida. Además, unas 168 mil están vinculadas a labores productivas como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Pero hay madres que viven al filo de la incertidumbre, sin un trabajo estable y con la necesidad de rebuscársela a diario para alimentar a sus hijos. Es el caso de Lorena Flores, una mujer que, en su momento más vulnerable, confió en una amiga que le ofreció ayuda… y terminó explotándola.

Lo que empezó como un acto solidario se transformó en una pesadilla: le pagaban con retraso, la sobrecargaban de trabajo, sufría constantes malos tratos y, además, nunca fue afiliada al Seguro Social. Así, no solo se quebró una relación laboral, sino también una amistad que se convirtió en abuso.

"Creo que el amor a mi hijo hizo que aguante tanto desprecio. Hasta que un día decidí decirle cómo me siento y renunciar. Nunca estuve asegurada. Ahora hago expresos en mi carrito, hago carreras, vendo ropa, hago comida, veo la forma de conseguir dinero porque los gastos no esperan y mi hijo tiene un ejemplo de no rendirse ante las adversidades", narró la mujer.

Es madre soltera, pues el padre de su hijo viajó al exterior cuando ella estaba embarazada hace 7 años y jamás regresó. También brinda apoyo a su madre, con quien vive.

Las madres en Ecuador reflejan la diversidad de los hogares y realidades del país. Según el INEC, más de 1,7 millones están casadas, mientras que 1 millón han optado por la unión libre. Otras 894 mil enfrentan la maternidad desde la soltería, 373 mil lo hacen tras haber enviudado, 331 mil están separadas y 256 mil han pasado por un divorcio. Cada cifra encierra historias de lucha, resiliencia y amor incondicional.

Garantizar condiciones de vida a las madres ecuatorianas, reto del Ejecutivo

Las madres en Ecuador enfrentan riesgos múltiples y constantes, advirtió la abogada Consuelo Bowen, Gestora de Incidencia Política del Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de las mujeres (Cepam) Guayaquil.

Para ella, uno de los mayores peligros es la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, una precariedad estructural que golpea con más fuerza a las mujeres que ya son madres o que desean serlo. La carencia de empleo digno, la inseguridad y la violencia generalizada son condiciones que, aunque afectan a todos, impactan de forma más aguda en la vida de las mujeres, especialmente en su rol de cuidadoras principales.

Madres adolescentes Los partos en adolescentes se redujeron un 37 % en la última década: mientras en 2012 se registraron 63.499 nacimientos de madres adolescentes, en 2022 la cifra bajó a 40.008.

Bowen enfatizó que la violencia es otro eje de riesgo constante, tanto en el hogar como en las calles. La violencia intrafamiliar, agravada por el contexto de criminalidad en el país, deja a muchas madres expuestas a peligros sin que el sistema judicial brinde una respuesta oportuna.

“No se cuenta con acceso efectivo a la justicia. La justicia está desbordada y lenta”, denunció, al señalar que muchas veces los casos de violencia contra mujeres son relegados ante otras prioridades penales.

Bowen también advirtió sobre los peligros de la migración forzada. “Salir de un país violento y precarizado como el Ecuador actual es un riesgo más que enfrentan las mujeres”, sostuvo.

Insistió en que el deterioro de los servicios públicos ha profundizado la crisis. Para ella, el gran desafío del Estado es garantizar condiciones básicas de vida para las mujeres, con salud, educación y trabajo que sean realmente accesibles y de calidad.

