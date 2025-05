¿Qué hacer si tu mamá está lejos en su día? Ideas para celebrarla a distancia

Cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre en muchos países, y aunque para muchos es una oportunidad de reunirse en familia, no todos tienen la suerte de estar cerca de sus mamás.

Ya sea por compromisos personales o laborales, muchas personas deben buscar alternativas para rendirles homenaje. Si formas parte de este grupo, no te preocupes porque te dejamos algunas opciones que puedes tener en cuenta para celebrar este día con tu mamá a la distancia.

Videollamada, un abrazo sincero

Hoy en día la tecnología se ha convertido en una gran aliada que permite acortar distancias. Por ello una videollamada en este día especial es el puente emocional perfecto entre madres e hijos separados por kilómetros. Una llamada a primera hora del día puede convertirse en un gran gesto cargado de cariño.

Para lograrlo puedes utilizar varias plataformas gratuitas como:

Zoom

Google Meet

Microsoft Team

Jitsi Meet

Skype

WhatsApp

Messenger

Videollamada por el Día de la Madre. canva

Regalos que llegan al corazón

La entrega de regalos personalizados a domicilio es una muy buena opción. Desde desayunos sorpresa hasta flores, libros, artículos de tecnológicos, o algún detalle en especifico que ella prefiera pueden hacer de este día aun más especial.

Para ello, puedes utilizar varias aplicaciones de delivery como: PedidosYa, Rappi, Uber Eats o Amazon. Para poder usarlos solo deberás cambiar el país y registrar la dirección a la que deseas que llegue el pedido.

Obsequios personalizados para mamá. canva

Celebraciones virtuales en familia

Reunir a varios familiares en una videollamada para cantar, recordar anécdotas o compartir una comida "juntos", aunque cada uno desde su casa, es una tendencia que creció con la pandemia y que llegó para quedarse. Estos encuentros, aunque digitales, pueden ser cálidos y significativos.

WhatsApp, Messenger, Skype o Google Meet son buenas opciones que permiten hasta 32 conectados.

Reunión virtual en familia por el Día de la Madre. canva

Pequeños gestos

Los pequeños gestos también cuentan. Los recuerdos siempre transportan y logran revivir emociones que se encontraban guardadas, por ello una foto del pasado y unas palabras sinceras que nazcan del corazón pueden significar mucho para una madre.

No se trata del tamaño del regalo, sino de la intención y el sentimiento detrás de cada acción. Hoy en día las redes sociales son de mucha utilidad para subir contenido y acercarte a aquellas personas con las que no has podido compartir por mucho tiempo.

El amor hacia una madre no conoce de distancia ni de barreras, no dejes pasar por alto este día y celebra con ella aunque no puedan estar físicamente juntos. Lo importante es encontrar la forma de hacerle saber que la quieres y la extrañas.

