Marketing, una carrera de dos mundo: lo analógico y digital

Va más allá de un anuncio en la televisión o un banner en un sitio web. Es el encargado del desarrollo de productos con una comunicación transversal en medios y con contenidos atractivos para el consumidor.

Psicología: una carrera con los retos de una época complicada Leer más

“La carrera de Marketing me ha permitido tener una perspectiva diferente de todas las oportunidades que se presentan en el ámbito profesional. La carrera te forma para ser un líder en el área y ser capaz de tomar decisiones estratégicas e innovadoras que dan un plus a la empresa donde trabajas”, expresa Michelle Pincay, estudiante de Marketing que cursa el cuarto semestre.

Te invitamos a leer: Caso Encuentro: en mayo se definirá extradición de Hernán Luque Lecaro )

Ella se prepara para establecer lineamientos inherentes al marketing mix y que se expresan en el plan de mercadeo. A raíz de ello, el profesional será requerido para diseñar estrategias para la construcción de marcas. Así también, para diseñar, ejecutar y medir las actividades relacionadas al desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Justo en esa linea es donde el estudiante recibe las bases para captar al cliente, uno de los dones más importante en la actualidad.

Odontología, la carrera que se embarca en el tren tecnológico Leer más

Una compañía siempre necesitará atraer a nuevos clientes, sobre todo, porque las personas evolucionan con el paso del tiempo. Es decir, que un sector que antes no se interesaba en un producto tendrá nuevas necesidades a medida que cambia su situación de vida y, por lo tanto, buscará alternativas para resolverlas. Ahí es cuando una estrategia de marketing se acerca al público que podría llamarle la atención.

(Además: Crisis energética: ¿Qué es el bombardeo de nubes que está aplicando Ecuador? )

Ahora, esa formación se trasladó al mundo digital, implementando otros espacios y mejorando mensajes. “Entender el consumidor omnicanal. El consumidor “salta” de lo físico a lo virtual y viceversa. Debemos entender cómo estar presentes para ellos, con tiendas físicas, sitios web, redes sociales, aplicaciones, distribuidores, minoristas y cualquier otra forma en la que estemos siempre presentes para ellos”, explica Danny Barbery, decano de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UESS.

La creatividad es el punto de partido, pero en el transcurso del camino debe el estudiante demostrar habilidades comunicacionales Pexels

La demanda aumenta con el pasar del tiempo. Si bien se necesitan a personas creativas, también es vital que este tenga habilidades comunicacionales y capacidad de tomar decisiones para el bienestar de la empresa y del desarrollo del producto. ”En Ecuador las empresas han tenido que innovarse. El marketing permite que se aplique en todo tipo de empresa y diferentes sectores: gastronomía, turístico, entretenimiento; eso va a permitir que existan profesionales que tengan la capacidad de reaccionar y adaptarse de acuerdo a las circunstancias y necesidades del mercado”, argumenta Glenda Gutiérrez, directora de la carrera de marketing de la UCSG.

(Sigue leyendo: Aquiles Álvarez promete regenerar a Los Ceibos en "planes futuros" )

Por ejemplo, la IA ha ayudado a cambiar los comportamientos de compra, caso Alexa, de Amazon te recuerda cada cierto tiempo que debes comprar un producto, basada en el historial de compra Danny Barbery Decano de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UESS.

“Por lo tanto, el mercadologo más allá de tener la pasión por la carrera, debe ser una persona curiosa, competitiva, creativa y numérica. Un profesional de marketing es integral y maneja las 4 variables de manera muy equilibrada”, acota Barbery.

Para Jorge Tobar, coordinador de la carrera de marketing de la Universidad Casa Grande (UCG), el mercado laboral demanda más profesionales especializados en marketing digital y que evoluciona constantemente. “Ahora se trabaja hasta en el manejo de suscripciones en medios de comunicación y su efectividad; o en la experiencia de usuario, el tráfico en la web y la cantidad de tiempo en la web”, manifiesta.

CONOCIMIENTO EN EL ESPACIO LABORAL

La tecnología es relevante para la comunicación y para la anticipación. ”Por ejemplo, la IA ha ayudado a cambiar los comportamientos de compra, caso Alexa, de Amazon te recuerda cada cierto tiempo que debes comprar un producto, basada en el historial de compra”, agrega Barbery.

El marketing es proactivo, no reactivo. No busca vender sino generar valor para el consumidor y que este se base en una experiencia completa antes, durante y después del consumo. “La estrategia nunca va a cambiar ni dejar de ser importante. La competencia empresarial es la más beneficiada y no podría desaparecer la carrera”, asegura Tobar.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE A EXPRESO