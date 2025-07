Mario Godoy entra en la terna para la Judicatura gracias al respaldo de José Suing

Mario Godoy es el tercer integrante de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura, el organismo que controla jueces, fiscales, notarios, defensores públicos, peritos; en resumen, todo el sistema de justicia del país.

Recibió el respaldo de José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional. Su nominación fue posible gracias a una gestión directa del gobierno de Daniel Noboa o de alguno de sus operadores políticos.

No solo cuenta con la confianza del Ejecutivo, sino que es amigo de Fausto Jarrín, exabogado de Rafael Correa y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, hoy alineado con Noboa. La cercanía es tal que Jarrín fue invitado a la segunda investidura presidencial.

La consejera Johanna Verdezoto, investigada por la Fiscalía, facilitó la inclusión de Godoy al promover la eliminación de un candidato sin sustento legal desde el Consejo de Partipación.

La Asamblea, con un plan del gobierno

Legislador puso en terna de la Asamblea para la Judicatura a su alterno Leer más

La Asamblea, cuya mayoría responde al gobierno, también entregó su terna. Fabián Fabara Gallardo, María Emilia Grijalva Reyes y Walter López Endara son los candidatos que pasarán por un proceso de verificación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). En teoría, la elección debería basarse en principios de méritos y equilibrio de poderes.

Con Fabara, Grijalva y López sobre la mesa, surge la pregunta: ¿cortarán el hilo político que los llevó a integrar la terna o actuarán para el gobierno?

Fabara encabeza la lista. “Tengo 29 años de ejercicio profesional. Posgrados en Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Justicia con perspectiva de género”, afirma. Su trayectoria incluye dos años como director provincial del Consejo de la Judicatura, bajo la presidencia de Gustavo Jalkh, expresidente del organismo, exsecretario de Rafael Correa y, hasta 2024, precandidato presidencial por la Revolución Ciudadana.

RELACIONADAS El CPCCS se baja a integrante de terna de la Corte Nacional para la Judicatura

Fabian Fabara fue director de la Judicatura de Cotopaxi, en el periodo de Gustavo Jalkh. CJ

Durante la gestión de Jalkh, Fabara superó el concurso para juez de Corte Provincial, a pesar de que antes no ejerció como juez de primer nivel ni de tribunal penal. “Fue un caso único, piloto, modelo, con 400 horas académicas. Hubo una fase general para todos, penales y no penales, y una fase especial solo penal. Después, pasantías en flagrancia, tribunales penales y un mes en la Corte, asistiendo a audiencias”, explicó. Según él, ese curso exprés de formación judicial tuvo lugar entre enero y abril de 2015. Sin embargo, la postulación al concurso se abrió entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2014. Fabara dice que renunció para postular, pero también afirma que siguió como director hasta enero de 2015.

Actualmente preside la Corte Provincial de Pichincha y enfrenta una investigación por presunto prevaricato. “Se han cumplido todas las diligencias. Han pasado dos años y dos meses, y con seguridad la Fiscalía está por cerrar y archivar”, dijo.

RELACIONADAS Asambleístas ven sombras del Gobierno en decisión del Consejo de Participación

En el marco de esta investigación, la Fiscalía allanó su oficina y la de la jueza Lady Ruth Ávila Freire. En los operativos, hallaron 26.400 dólares en efectivo y letras de cambio por montos de hasta 50.000 dólares.

Fabara asegura que ese dinero no le pertenece y que no apareció en su despacho ni en su domicilio. “Entregué mi celular de forma voluntaria, sin clave. Estaba abierto, porque no tengo nada que ocultar”. También se incautaron computadoras, pero según él, no se halló nada.

Mario Godoy ofrece informes para declarar emergencia de la justicia en dos semanas Leer más

Los otros dos candidatos sin experiencia en la Función Judicial

La segunda en la lista es María Emilia Grijalva. Ha trabajado como abogada en temas internacionales en la Procuraduría General del Estado y como directora de Protección a la Inversión en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. También actúa como árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación. Se conoce poco sobre su posible vinculación política.

El tercer candidato es Walter López Endara, asambleísta alterno de Pablo Jurado, legislador aliado del oficialismo y quien presentó la moción para aprobar la terna.

Mario Godoy. Godoy llegó a su cargo gracias al apoyo del correísmo, que lo creyó su candidato, y Juan Esteban Guarderas. Hoy José Suing lo volvió a respaldar, tras la gestión de Johana Vedezoto.

Fabián Fabara. Llegó a ser juez de corte provincial sin ser magistrado de primer nivel o de Tribunal. Un concurso único en la época de Jalkh, en donde fue director de Cotopaxi.

Emilia Grijalva. Ha trabajado como abogada en temas internacionales en la Procuraduría y en Protección a la Inversión en la Secretaría de Inversiones Público-Privada.

Agenda. La Judicatura que se elegirá estará vigente hasta 2031. Tiene previsto nombrar a la próxima Corte Nacional de Justicia y evaluar a funcionarios.

Walter López. Es asambleísta alterno de Pablo Jurado, legislador aliado del oficialismo y quien presentó la terna. Esta obtuvo 86 votos del bloque de ADN y sus aliados.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada