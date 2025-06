El CPCCS se baja a integrante de terna de la Corte Nacional para la Judicatura

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 26 de junio de 2025 un oficio de alerta sobre las presuntas inhabilidades de uno de los integrantes de la terna de la Corte Nacional de Justicia para la renovación del Consejo de la Judicatura.

La carta suscrita por el abogado Fernando Illanes Vela alerta al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, de que el jurista Edison René Toro Calderón estaría inmerso en una inhabilidad, ya que actualmente es conjuez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Incluso adjuntó la sentencia del recurso de apelación en la causa iniciada por la exfiscal general Diana Salazar en contra de Angélica Porras y Priscila Schettini, en la que participó.

Según recuerda Illanes Vela en su oficio, el Código de la Democracia determina que los jueces del TCE y los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrán presentarse a ningún concurso para otros cargos dentro del Estado ecuatoriano. Por ello, solicita que esta información sea tomada en cuenta para el momento de revisión de requisitos y prohibiciones.

Fernando Muñoz Benítez renunció irrevocablemente al TCE ante el CPCCS. Era juez electoral principal desde 2019.



El oficio llegó de sorpresa al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana

Aunque el conocimiento de este oficio suscrito por Fernando Illanes Vela no estaba originalmente en el orden del día, el mismo fue incluido por moción de la consejera Johanna Verdezoto, quien sostuvo que por eficacia administrativa era importante tratar el tema y tomar decisiones con anticipación.

No obstante, el consejero Gonzalo Albán cuestionó la moción de Verdezoto al indicar que sería anticiparse a una de las etapas que ya contempla el proceso de designación. "¿No sería una violación al debido proceso al día de hoy revisar esto cuando aun no se ha llegado a la fase de revisión de prohibiciones y requisitos?", fue la pregunta que se hizo al Pleno, pero no obtuvo respuesta.

Aunque también aplaudió que el ciudadano haya alertado de esta posible inhabilidad al Pleno del CPCCS, Albán también señaló que la observación también se pudo haber hecho en la etapa de impugnaciones que ya prevé el proceso de designación. Pese a ello, incluido el apoyo de Albán, el Pleno del CPCCS resolvió dar tratamiento al oficio.

José Suing preside la Corte Nacional de Justicia. ARCHIVO: @CorteNacional

La Corte Nacional de Justicia deberá completar su terna para la Judicatura

Respecto al oficio, la consejera Verdezoto mocionó que se determine la alerta como una situación no prevista y determinar la inhabilidad de Edison Rene Toro Calderón para la renovación del Consejo de la Judicatura. Además, solicita a la Corte Nacional de Justicia que, en el término máximo de diez días, complete la terna.

Aunque la moción fue aprobada por la mayoría del Pleno, al momento de la votación la moción generó choques entre los consejeros. Gonzalo Albán, por ejemplo, recordó que el reglamento ya contempla una etapa para la verificación de requisitos e inhabilidades y otra para el escrutinio público. Incluso señaló que queda la duda de si se aplicará el mismo procedimiento para el resto de ternas para la Judicatura y cuestionó que no se haya tenido un informe jurídico previo a la decisión.

La consejera Nicole Bonifaz, por otro lado, cuestionó que el Pleno del CPCCS tomó una decisión "arbitraria" y por fuera de la solicitud original de Fernando Illanes Vela, ya que no pide que se excluya directamente a Edison Rene Toro Calderón, sino que la presunta inhabilidad sea notificada al comisión técnica del proceso de designación. No obstante, su observación fue ignorada.

