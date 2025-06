Asambleístas ven sombras del Gobierno en decisión del Consejo de Participación

Los asambleístas de diferentes bancadas expresan preocupación y desconfianza por la reciente decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el cual resolvió declarar la inhabilidad de uno de los postulantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la renovación del Consejo de la Judicatura (CJ).

(Te invitamos a leer| Ley Integridad Pública: Oficialismo abrió una puerta para poner y sacar a jueces)

La disposición se adoptó con cinco votos a favor, después de que la consejera Johanna Verdezoto mocionara el tratamiento de un oficio enviado por Fernando Illanes Vela, en el que alertaba que Edison René Toro Calderón, integrante de la terna, tendría una inhabilidad, pues labora como conjuez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El documento lo habría dirigido al presidente del Consejo, Andrés Fantoni. Aunque el tema no estaba en el orden del día, se lo discutió el miércoles y la mayoría (a excepción de los vocales Gonzalo Albán y Nicole Bonifaz) decidió devolver la terna a la Corte. La resolución sorprendió al presidente de la CNJ, José Suing, pues la observación se toma cinco meses después de que remitió el listado.

Esta es la segunda vez que Verdezoto presenta una moción en torno a los postulantes para renovar la Judicatura. Quince días antes de la última sesión, la vocal planteó solicitar una nueva terna a la Asamblea Nacional, después de que la nueva Legislatura decidió invalidar el listado aprobado en el período de Viviana Veloz (RC).

¿Qué opinan los asambleístas opositores?

El CPCCS se baja a integrante de terna de la Corte Nacional para la Judicatura Leer más

Los antecedentes de las resoluciones y el retraso del proceso de selección son aspectos que generan dudas en el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) y la Revolución Ciudadana (RC, correísmo).

Alfredo Serrano (PSC) dice que estas decisiones responden al interés “del Gobierno por tomarse el CJ y lo dijimos en la sesión donde invalidaron la terna del Legislativo. Apunta a tomarse el control de la justicia”.

Para Mariana Yumbay (PK), es “preocupante porque no se están respetando las normativas, cuando el CPCCS debería actuar en el marco de la Constitución, pero vemos que prevalecen otros intereses”.

El correísmo, en cambio, critica que Participación retrase este proceso y el de la renovación del fiscal. “Corresponde preguntar al presidente Fantoni por qué los concursos no avanzan. Si hay una crisis en el sistema de justicia, lo más óptimo es que el país cuente con profesionales que gocen de legitimidad”, señala Jahiren Noriega.

EXPRESO consultó a varios asambleístas de ADN si analizarán la decisión del CPCCS, pero no hubo respuesta. El último pronunciamiento sobre este tema lo emitió Valentina Centeno en una entrevista en la que aseguró que se convocará al Pleno para discutir la terna del CJ.

¿Fiscalizarán la decisión de Participación?

Bancada Correísta rechaza terna de la asamblea para el CJ: ¿Qué está en juego? Leer más

PK y RC tienen previsto analizar la próxima semana si iniciarán un proceso de fiscalización, mientras que el PSC observa que la nueva mayoría no permitirá el debate. “Nos tiene atados de manos”, asegura Serrano.

Estas son las posturas de los asambleístas

Dudas por las demoras en el proceso

Alfredo Serrano (PSC): "Llama la atención que el plazo para enviar las ternas terminó el 27 de diciembre y no se ha presentado la del Ejecutivo. No está bien. Y está mal que el CPCCS, teniendo las otras ternas, no haya nombrado al menos a los otros cuatro miembros".

Coincide con la nueva Ley de Integridad

Mariana Yumbay (PK): "Es preocupante que una terna, que tenía más de medio año, justo sea revisada tras aprobar la Ley de Integridad Pública, donde se plantea la emergencia al sistema de justicia. El CPCCS ha sido muy cuestionado por los procesos que lleva adelante".

Mario Godoy es todavía el hombre del gobierno para el control judicial Leer más

Se apuntaría a mantener a los prorrogados

Jahiren Noriega (RC): "No quisiera pensar que esta actuación de Verdezoto responde a un interés político de mantener en el cargo a quienes ya se encuentran prorrogados en funciones. Más bien, deberían acelerar los procesos de designación de autoridades".

El oficialismo ofrece tratar la nueva terna

Valentina Centeno (ADN): "Desde la Asamblea, el poder recuperar una justicia transparente es la prioridad. Estamos trabajando a toda velocidad y pronto estaremos convocando al Pleno para ese tema de la terna del Consejo de la Judicatura" (lo dijo en Teleamazonas).

Posturas. Serrano y Yumbay no apoyarán la nueva terna que plantee ADN para el CJ. Noriega señaló que revisarán la legalidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!