Mario Godoy enfrentará al Pleno de la Asamblea: ¿Cuándo será su juicio político?

Con la aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización se abren plazos que deben cumplirse antes de la interpelación

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre el juicio a Godoy la noche del 13 de febrero de 2026.

El informe que recomienda el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, pasará al Pleno de la Asamblea tras su aprobación en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, antes de que la interpelación se concrete aún deben cumplirse varios plazos.

El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, lo explicó así: “Una vez que nosotros notifiquemos al Pleno-tenemos hasta el domingo 15 de febrero- el presidente de la Asamblea tiene dos días para poner en conocimiento de toda el Legislativo el informe”.

Después de que el documento aprobado sea socializado con todos los legisladores, correrá un plazo de cinco días para convocar al Pleno y tratar el juicio político en contra del presidente de la Judicatura.

En ese escenario, la interpelación podría realizarse en la semana del 23 de febrero. El correísmo, que impulsa la censura y destitución, necesitará 101 votos para concretarla. Hasta ahora, el escenario anticipa que existirían los respaldos necesarios, especialmente tras el anuncio de ADN de que apoyará la censura de Godoy.

¿Qué ocurrió en la sesión de Fiscalización?

La sesión para aprobar el informe se desarrolló de manera presencial la noche del 13 de febrero de 2026. ADN, que tiene mayoría absoluta en la Comisión de Fiscalización, bloqueó la participación de los asambleístas del correísmo.

Solo intervino Álvarez, quien antes de presentar la moción de aprobación del informe cuestionó a Revolución Ciudadana y defendió la actuación de su bancada.

“Se nos acusó de encubrir. Se instalaron relatos en medios de comunicación intentando deslegitimar no solo el trabajo de esta mesa sino también de la bancada que orgullosamente represento”, dijo el presidente de la comisión.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, tendrá res horas en el Pleno de la Asamblea para ejercer su defensa. Cortesía

Añadió que ahora los hechos pesarán más que cualquier narrativa. “A quienes intentaron convertir este proceso en un espectáculo les digo: la fiscalización no se ejerce desde un micrófono”.

Los asambleístas del correísmo, que no pudieron intervenir durante la sesión, se pronunciaron tras la aprobación del informe. Viviana Veloz señaló: “Ante todas las trabas, incluso de intentar bloquear el proceso de juicio político vulnerando el procedimiento y armando sainetes, este es un paso importante. La indignación del pueblo ecuatoriano ha dado resultados”.

