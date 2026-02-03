Leonidas Iza busca recuperar su capital político y aglutinar a la izquierda

La elección de Leonidas Iza como presidente de la Ecuarunari -la organización indígena de la Sierra- representa un intento de este dirigente histórico del movimiento indígena por recuperar un liderazgo que ha sido duramente golpeado por los resultados de las últimas elecciones presidenciales y por los recientes traspiés de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), organización que dirigió durante varios años. Entre ellos, por ejemplo, el paro indígena de Imbabura, donde las nuevas dirigencias locales de esa provincia actuaron por fuera del paraguas centralista de la organización.

Pero, tomando en cuenta su perfil ideológico y su historia como dirigente radical y violentista, hay que prever que el intento de Iza por recuperar su liderazgo y fortalecer su figura de caudillo de las izquierdas tendrá dos caminos.

El primero será buscar un motivo que le permita radicalizar la oposición del movimiento indígena al gobierno de Daniel Noboa. Iza sabe que el Gobierno atraviesa una drástica erosión de popularidad, credibilidad y legitimidad, y estará esperando el menor pretexto para hacer lo que más sabe y más le gusta: paros y movilizaciones, como los que lideró con mucho éxito contra los gobiernos de Lenín Moreno en 2019 y de Guillermo Lasso en 2022.

Iza es un dirigente que no cree en la democracia y que considera que la única forma de implantar el comunismo andino -del que es un ferviente y abierto partidario- es mediante una revolución que no descarte el uso de la violencia y, posteriormente, el autoritarismo absoluto. No es desconocido que Iza ha dicho repetidamente que su sistema político preferido es el comunitarismo andino y los regímenes que existían antes de la llegada de los españoles a estas tierras.

Iza intenta desmarcarse del correísmo

Por ello, hay que dar por descontado que Iza entrará pateando fuerte y que organizará, más temprano que tarde, un nuevo paro indígena. Es más, se sabe que ese paro podría producirse a finales de este mes o en marzo.

El otro objetivo que perseguirá Iza, una vez a la cabeza de la Ecuarunari, será tratar de aglutinar en torno a su figura a las izquierdas. Esto, sobre todo, a la luz del desmoronamiento y colapso en el que se encuentra el correísmo, envuelto en disputas y escándalos.

Iza lo dejó en claro el 31 de enero, cuando fue electo presidente de la Ecuarunari y pronunció un discurso cuyo eje fue su intento de alejarse del correísmo, al que se lo ha vinculado por su evidente empatía con ese movimiento. Para desvirtuar las acusaciones de correísta, enumeró los años de lucha contra la administración de Rafael Correa, citando la persecución vivida en 2007 y 2008, así como el levantamiento de 2010. Recordó momentos críticos como la muerte de Bosco Wisuma y la marcha por el agua, y cuestionó a sus detractores: “¿Quiénes éramos los muchachos que estábamos poniendo el pecho a las balas? Éramos nosotros”.

Claro, no mencionó nada sobre su adhesión a la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta de las últimas elecciones ni sobre la evidente coordinación que mantuvo con el correísmo durante los paros de 2019 y 2022. La defensa que hizo en su posesión responde al desgaste de su imagen tras las elecciones presidenciales de 2025, en las que quedó en tercer lugar con un pobre 5,6 % de la votación.

Las condiciones del sector indígena han cambiado

Ahora bien, una cosa es que Iza intente recuperar su capital político y convertirse en el aglutinador de las fuerzas de izquierda una vez destruido el correísmo, y otra muy distinta es que tenga éxito en esos objetivos. Para empezar, las condiciones ya no son las mismas que en 2019 y 2022.

Como sostiene el experto en este tema, Andrés Ortiz Lemos, ahora existe una tendencia dentro del movimiento indígena más apegada a la idea del progreso individual y, además, hay numerosos liderazgos locales que buscan captar esa orientación, que se contrapone completamente con la visión comunitarista de Iza: una visión que no promueve el progreso individual del indígena, sino que prefiere una población empobrecida para justificar la revolución del comunismo andino.

De acuerdo con Ortiz Lemos, la decisión de la Ecuarunari de poner a Iza al frente de la organización podría convertirse en una trampa. La agenda de Iza no necesariamente coincide con las necesidades y, sobre todo, con los nuevos intereses de un movimiento indígena cada vez menos orientado al comunitarismo.

La desconfianza en Iza

Además, dentro del movimiento existen muchos sectores que vieron con malos ojos que Iza haya utilizado la lucha de las comunidades para apuntalar una figura con intereses electorales y con un marcado perfil populista.

Por ello, la apuesta de la Ecuarunari y de Iza podría resultar contraproducente: si el nuevo presidente de la organización no tiene éxito en las movilizaciones que intentará montar, su figura entrará en un declive irreversible y, con ella, la Ecuarunari también perderá capacidad de movilización y de lucha. “El tipo de liderazgo de Iza no es al que mejor le va en los actuales momentos”, sostiene Ortiz Lemos.

Iza está desesperado por protagonismo y, por eso, lo más probable es que recurra a los mecanismos que más le gustan y que mejor domina: la agitación social y la lucha en calles y caminos. Del otro lado hay un gobierno que se desgasta por la inmensa cantidad de escándalos que le estallan en la cara y que insiste en respaldar a grupos oscuros al frente de organismos como el Consejo de la Judicatura o la Fiscalía.

Por ello, es de esperar nuevos intentos de desestabilización contra el gobierno de Noboa, en los que el liderazgo de Iza participará activamente. ¿Podrá el gobierno sostener esa arremetida con la debilidad en la que se encuentra?

