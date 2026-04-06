Las dudas del caso Progen: la ruta del dinero y los nombres bajo investigación

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) presentó ante una corte federal en Florida, Estados Unidos, reveladores documentos financieros sobre el manejo de los fondos en el caso Progen. Según los registros del Regions Bank, la cuenta principal de la empresa Progen Industries LLC, que receptó cerca de 110 millones de dólares por dos contratos de emergencia eléctrica, registra actualmente un saldo de cero dólares.

El destino de los fondos públicos

Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares Leer más

La demanda de Celec apunta a un esquema de sustracción de fondos donde el dinero fluyó hacia cuentas ajenas al objeto contractual. Los registros muestran transferencias masivas hacia las firmas Astrobryxa S.A. y Astrobryxa LLC, las cuales habrían recibido 8,3 millones de dólares. Asimismo, la empresa ecuatoriana Inycofyi Ingeniería y Construcciones aparece como beneficiaria de pagos por un valor aproximado de 3,25 millones de dólares, movimientos que la estatal califica como parte de un plan para vaciar la cuenta operativa de la contratista.

Beneficiarios y gastos personales

La documentación judicial identifica a Andrew Williamson, CEO de Progen, como uno de los principales receptores directos del capital estatal. El directivo habría destinado cerca de 1,5 millones de dólares para el pago de tarjetas de crédito y gastos de índole personal. El rastro del dinero también alcanza a la entidad Two Lions Holdings y a otras empresas señaladas en el proceso como intermediarias o posiblemente ficticias. Estos hallazgos refuerzan la tesis de Celec sobre un fraude estructurado para beneficio de un entorno familiar y empresarial específico.

Astrobryxa S.A. / Astrobryxa LLC:

La empresa Progen admitió haber transferido $ 20 millones a esta entidad. Sin embargo, en el reporte de Regions Bank se registra que en febrero de 2025 Astrobryxa S.A. (Ecuador) recibió tres transferencias por $ 5 millones y Astrobryxa LLC recibió una transferencia por $ 1,5 millones. En marzo de 2025, Astrobryxa LLC recibió otra transferencia por $ 1,8 millones. Lo que da un total de $ 8,3 millones.

Inycofyi Ingeniería y construcciones S.A:

Esta operadora técnica local, también llamada FYI Group y de propiedad de Fabián Yar Imbaja, recibió un total de $ 3,25 millones. Los pagos se dividieron en dos transferencias de $ 2,1 millones en febrero de 2025 y una de $ 1,1 millones en marzo de 2025.

Andrew Williamson (CEO de Progen):

Desvió casi $ 1,5 millones para pagar facturas personales de sus tarjetas American Express. Además, transfirió $ 1,45 millones a Two Lions Holdings, una empresa que funciona como su músculo financiero personal.

John Manning (Director de Progen):

Recibió una transferencia directa de aproximadamente $ 1,1 millones de los fondos de la estatal ecuatoriana.

Empresas presuntamente ficticias:

Se rastrearon pagos por casi $ 4 millones a compañías sin operaciones significativas registradas, identificadas como SBM Constructions, Inter Fab Services y Rayk Holdings.

Investigación de exfuncionarios estatales

Hay al menos tres investigaciones: dos, en el marco de demandas civiles, en EE.UU. y una en Ecuador, en el ámbito penal.

En Ecuador, la Fiscalía, durante la administración del fiscal Wilson Toainga, abrió una investigación sobre peculado en donde están investigadas personas vinculadas directamente con la adjudicación de los contratos para las centrales El Salitral y Quevedo. Entre estas el ministro Roberto Luque, quien ha minimizado su participación en los procesos de contratación de Progen. Otras personas que son investigadas son: Fabián Calero, exgerente de Celec, y Byron Fernando Orozco Moreno, quien suscribió los contratos como gerente de la Unidad Termopichincha.

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En EE.UU., en la contrademanda de Progen vs. Celec involucra a intermediarios como José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A., señalada como apoderada de la contratista en el país.

Ecuador, en cambio, en su demanda contra Celec se enfoca en Andrew Williamson, CEO de Progen, John Manning, director de Progen, también en José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A. y Fabián Calero, a quie acusan, sin sustento, de ser familiar de Saud, aunque no hay registros de que sean familia. Esta demanda bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantaje) presentada por Celec en Estados Unidos es un proceso civil iniciado en diciembre de 2025 para recuperar los fondos públicos pagados por generadores eléctricos no entregados a conformidad.

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